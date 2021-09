Erst vor einigen Monaten ist auch die UFA auf den aktuellen Doku-Trend aufgesprungen und hat mit UFA Documentary ein eigenständiges Label gegründet (DWDL.de berichtete). Nun hat das noch recht junge Unternehmen ein weiteres, konkretes Projekt angekündigt. So arbeitet man unter dem Titel "Rosenstolz" an einer Doku über die gleichnamige Band, um die es in den vergangenen Jahren sehr ruhig war. 2012 legten Peter Plate und Anna R. eine Pause auf unbestimmte Zeit ein.

Das hält die Macherinnen und Macher aber trotzdem nicht davon ab, sich mit der Geschichte der Band zu beschäftigen. "Sie waren role model, Mutmacher, Inspirationsquelle. In ihrem Publikum versammelten sich Ost und West, Schwul und Hetero, schrill und still", heißt es in der Ankündigung zum Film. Zu Wort kommen neben Anna R. und Peter Plate selbst auch Freundinnen und Freunde des Duos und andere Weggefährten. Nutzen will man auch private, bislang noch nicht gezeigte Aufnahmen.

UFA Documentary setzt den Film für den MDR um, der die Doku in die ARD-Mediathek bringen will. Buch und Regie kommen von Tim Evers, Producer ist Ütz Fonfara. Die Redaktion liegt bei Matthias Göpfert und Peter Dreckmann.

Bereits bekannt war, dass UFA Documentary mit "Sturmfahrt - Boris Herrmann auf der härtesten Segelregatta der Welt" auch eine Doku-Serie für TVNow umsetzt, die dort ab dem 4. Oktober zur Verfügung stehen soll. Herrmann ist der einzige Deutsche, der es schaffte, die berühmte Route der Segelregatta Vendée Globe zu segeln. Und dann zeichnet UFA Documentary auch noch verantwortlich für ein Infotainment-Event im Rahmen der Themenwoche "#VOXforWomen", die Anfang November stattfinden wird. Hier geht’s vor allem um Feminismus-Themen (DWDL.de berichtete).