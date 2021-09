Gerade einmal noch 0,5 Prozent Marktanteil erzielte "Echt Fame" am Donnerstagnachmittag. Damit hat die Influencer-Soap des Senders RTLzwei den Vogel abgeschossen. Ab kommender Woche ändert RTLzwei nun sein Nachmittagsprogramm, "Echt Fame" ist dann nicht mehr zu finden. Vom Format wurden eigentlich 20 Episoden produziert, die Ausgaben neun und zehn laufen noch am Freitagnachmittag.

Ein Erfolg war die Sendung aus dem Hause Odeon Entertainment von Beginn an nicht. Schon am Montag reichte es auf dem Sendeplatz um 16 Uhr zu gerade einmal 2,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Dieser Wert sollte dann bis jetzt auch die beste Quote sein. Die Reichweiten im Gesamtmarkt kamen bisher nicht über rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, am Donnerstag dann fiel die Sehbeteiligung auf inakzeptable 30.000 Menschen.

In der Daily-Soap dreht sich sich alles um eine Talent-Agentur, in der Influencer zu den Stars von morgen heranwachsen sollen. Echte Social-Media-Stars wie Antonia Pruy, Damian Orgun, Rick Azas, Sidney Wolf oder Chany Dakota sind in dem Format zu sehen. Die Idee zu "Echt Fame" kam von den YouTubern Jonas Ems und Jonas Wuttke. Odeon Entertainment setzte die 20 Episoden um. "Echt Fame" ist nicht das erste Format, das sich am späteren Nachmittag von RTLzwei schwer tut. Jüngst verzeichnete auch "Workout" sehr niedrige Zahlen - auch bei "Workout" war daher früher Schluss als geplant.

Ab kommender Woche ersetzen nun Wiederholungen von "Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?" die Soap. Eine weitere Daily steht unterdessen schon in den Startlöchern. Ab dem 4. Oktober zieht es RTLzwei auf das Land. "Waidendorf", eine zunächst 15 Teile umfassende Serie von Youngest Media, beschäftigt sich mit den Irrungen und Wirrungen, den Dramen und Intrigen im Leben verschiedener Familien in einer kleinen Gemeinde. Hauptfiguren sind die Städter Melanie und Stefan. Sie haben sich verliebt und beschlossen, als Patchworkfamilie mit ihren Kindern Robin und Doro einen Neustart in Waidendorf zu wagen. Die Serie läuft dann jeweils ab 17:05 Uhr.