RTL wird am Montagabend um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" ins Programm nehmen, das hat der Sender nun angekündigt. Unter dem Titel "Wen machen Grün und Gelb zum Kanzler?" will Peter Kloeppel die möglichen Koalitionsoptionen genauer beleuchtet sowie die Ergebnisse der Wahl und Forderungen der Parteien einordnen. "Bauer sucht Frau – Nachwuchs auf den Höfen" verschiebt sich durch das News-Spezial um 15 Minuten.

In Köln wird man auf bessere Quoten hoffen als am Sonntag, als sich die Zuschauerinnen und Zuschauern in großen Teilen gegen die Berichterstattung des Privatsenders entschieden hatten - und für die Öffentlich-Rechtlichen. Auch bei jungen Publikum hatte RTL keine Chance gegen Das Erste und das ZDF (DWDL.de berichtete).

Aber auch Das Erste setzt am Montag zur besten Sendezeit auf eine Sondersendung. In einem von Tina Hassel moderierten "Brennpunkt" will man mit Spitzenvertreterinnen und -vertretern der Parteien sprechen, die am Sonntag den Einzug in den Bundestag geschafft haben. Der "Brennpunkt" wird sogar 45 Minuten lang sein, danach übernimmt direkt Frank Plasberg mit "hart aber fair" - und auch darin geht’s natürlich um das Ergebnis der Bundestagswahl.

Das ZDF setzt ebenfalls auf ein News-Special, allerdings nicht um 20:15 Uhr, sondern um 19:30 Uhr und damit im Anschluss an die "heute"-Nachrichten. Matthias Fornoff analysiert dann noch einmal das Endergebnis und geht der Frage nach, was das für die Regierungsbildung bedeutet. Auch diese Sendung dauert 45 Minuten, sodass sich daran gleich der Film "Sarah Kohr - Stiller Tod" anschließt. "WISO" entfällt am Montag ausnahmsweise.