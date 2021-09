am 29.09.2021 - 10:33 Uhr

Pinar Atalay wird in der kommenden Woche ihren Einstand bei "RTL Direkt" geben. Das hat RTL jetzt bestätigt. Die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin moderiert ihre erste Ausgabe am Montag, den 4. Oktober. Künftig wird sie die erst vor wenigen Wochen gestartete Sendung im Wechsel mit Jan Hofer präsentieren.

Ein Quoten-Erfolg ist "RTL Direkt" bislang nicht, allerdings zeigen die vergangenen Wochen, dass mit einem passenden Vorlauf durchaus überzeugende Werte drin sind. Im Sandwich zwischen zwei Spezial-Ausgaben von "Stern TV" verzeichnete "RTL Direkt" erst am Dienstagabend mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen neuen Rekordwert und landete gar in den Top 5 der meistgesehenen Sendungen des Tages (DWDL.de berichtete). Thematisch ging es um den Mindestlohn.

Seit dem Start hat RTL bereits kräftig an der Sendung geschraubt und etwa den Satire-Rausschmeißer gestrichen. Auch die Titelmusik wurde inzwischen geändert: Zu Beginn von "RTL Direkt" ertönt seit einigen Tagen die Fanfare von "RTL aktuell". Selbst seine Abschiedsformel scheint Jan Hofer mittlerweile übrigens zu den Akten gelegt: Zumindest am Dienstag verzichtete der Moderator auf seinen Satz "Machen wir das Beste draus".

Nun bleibt abzuwarten, welchen Stempel Pinar Atalay der Sendung aufdrücken wird. In den vergangenen Wochen war die von der ARD zu RTL gewechselte Journalistin bereits mehrfach für den Privatsender im Einsatz und präsentierte unter anderem zusammen mit Peter Kloeppel das erste "TV-Triell". Auch für "RTL aktuell" stand Atalay jüngst erstmals vor der Kamera.