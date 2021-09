Gerade erst wurde RTLplus in RTL Up umbenannt, da steht eine Programmänderung ins Haus. Wie der Spartensender mitteilte, wird es den Serien-Klassiker "Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" ab dem 11. Oktober an vier Tagen pro Woche im Vorabendprogramm zu sehen geben. Von der Serie laufen jeweils montags bis donnerstags ab 17:45 Uhr drei Folgen am Stück.

"Dr. Stefan Frank" ersetzt damit die derzeit auf diesem Sendeplatz noch laufenden Wiederholungen von "Im Namen des Gesetzes". Freitags weicht RTL Up dagegen von seinem Programmschema ab und wiederholt schon von dieser Woche an ab 17:40 Uhr zunächst das neue Magazin "Wie geht es Dir?" mit Katja Burkard, ehe ab 18:35 Uhr die Comedy-Schiene mit je zwei Folgen von "Nikola" und "Die Camper" folgt.

Den Sendeplatz um 20:15 Uhr übernimmt dagegen die US-Sitcom "Die Nanny", von der gleich vier Folgen am Stück gezeigt werden. Nach 22 Uhr übernehmen dann wieder deutsche Sitcom-Klassiker wie "Ritas Welt" das Ruder.