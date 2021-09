Am Freitag zeigt Sat.1 um 19 Uhr die zunächst letzte Folge des Musik-Ratespiels "Let the Music Play". 40 Ausgaben sind von Amiaz Habtu moderiert worden, in der Zielgruppe erreichte das rund einstündige Format jedoch nur wenig ruhmreiche 5,3 Prozent Marktanteil. Eine Fortsetzung ist jedoch bereits beschlossen, sogar ein Primetimeausflug angekündigt. Schon jetzt steht fest, dass Sat.1 dem Format auch weitere Einsätze in der Late-Prime ermöglicht.

Dort verbuchte die Sendung zuletzt als Lead-Out des neuen "Paar Wars" am Freitagabend teils über acht Prozent Marktanteil, was gegenüber der am Vorabend ermittelten Werte durchaus ein echter Lichtblick ist. Nun wandert die Sendung vom Freitagabend auf den Sonntagabend. Sat.1 will sie nach einem anderen Musikformat einsetzen, nämlich als Lead-Out von "The Voice of Germany".

Die nächste Staffel des Casting-Hits startet in Sat.1 am 10. Oktober – schon am Donnerstag zuvor legt ProSieben mit der Premiere der neuen Runde los. Während am 10. Oktober noch "111 verrückte Viecher" die um 23 Uhr folgende Sat.1-Sendung ist, greift ab dem 17. Oktober wieder das von Habtu moderierte Hit-Quiz ins Geschehen ein. Ab 22:50 Uhr ist dann eine Doppelfolge im Programmablauf zu finden.

"The Voice of Germany" bescherte Sat.1 im zurückliegenden Jahr ebenfalls in der Sonntagsprimetime recht gute Werte. Zwar fiel das Halbfinale auf nur noch etwas mehr als neun Prozent bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren, das Finale entschädigte jedoch mit 14,6 Prozent. Beim Sat.1-Staffelauftakt waren 2020 14,5 Prozent der Umworbenen mit von der Partie. Am Vorabend stellt Sat.1 erst einmal um und zeigt mehr vom "Buchstaben-Battle": Die von Ruth Moschner präsentierte Rateshow läuft künftig um 18 und 19 Uhr.