Am Freitagabend wird live in Sat.1 der Deutsche Comedypreis verliehen. In insgesamt fünf Kategorien treten besonders witzige Formate gegeneinander an – eine Sendung wird den Preis jedoch ganz sicher nicht abräumen, denn sie wurde vorab von der Nominierungsliste gestrichen. Es handelt sich dabei um das Netflix-Format "ÜberWeihnachten". Die Dramedy ist unter anderem mit Comedian Luke Mockridge besetzt, der derzeit in der Kritik steht und sich daher eine TV-Auszeit genommen hat.

"Aufgrund der öffentlich geführten Diskussionen sind das Cologne Comedy Festival, Sat.1, Netflix, Brainpool Pictures und Luke Mockridge als Co-Produzent übereingekommen, dass die Produktion 'ÜberWeihnachten' von der Nominierungsliste des deutschen Comedypreises 2021 genommen wird", sagt Ralf Günther, der Geschäftsführer des Cologne Comedy Festival. Weil hier nicht eine einzelne Person, sondern die gesamte Produktion nominiert ist, "sollen mit diesem Schritt die Beteiligten aus Cast und Crew geschützt werden."

Heißt: Im Bereich "Beste Comedy-Fiction" gehen noch vier Formate ins Rennen. Die von Joyn und ProSieben gesendete Serie "Frau Jordan stellt gleich", das TV Now-Original "KBV – Keine besonderen Vorkommnisse", "Slavik – Auf Staats Nacken" (Joyn) sowie "Unter Freunden stirbt man nicht" von Vox und TV Now.

Katrin Bauerfeind und Steven Gätjen moderieren die Gala am Freitagabend in Sat.1. Wigald Boning, Martina Hill, Matze Knop, Felix Lobrecht, Michael Mittermeier, Jürgen Vogel, Faisal Kawusi, Marlene Lufen, Torsten Sträter, Hazel Brugger, Olivia Jones, Carolin Kebekus, Tom Gerhardt, Simon Gosejohann und weitere Gäste werden anwesend sein.