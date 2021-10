© Chris Mueller / TELE 5 Alberto Horta

Was bleiben wird, ist das Satire-Duo Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Was sich ändern wird, ist das Spektrum der Filme, die von Kalkofe und Rütten präsentiert werden. "SchleFaZ wird es 2022 in alter Manier geben, aber auch in neuer", verkündete Horta bei der ersten größeren TV-Party des von Corona-Beschränkungen geprägten Jahres. Das "Duo Infernale" (O-Ton Horta), das zu den Partygästen zählte, wird der Fangemeinde weiterhin die schlechtesten Filme kredenzen. Hinzugesellen könnten sich unter anderem die "kultigsten" Streifen, wie der Geschäftsführer durchblicken lässt. Noch sei der Denkprozess nicht abgeschlossen, die Filmbestände würden gescreent.

Lässt sich neben SchleFaZ und "KuFaZ" noch mehr finden im Bestand des Zwischendurch-Besitzers Leonine? Das von Fred Kogel geführte Medienunternehmen hat mit Discovery im Zuge des Verkaufs des Free-TV-Kanals im vergangenen Jahr einen langfristigen Programmliefervertrag abgeschlossen, der der Senderfamilie Zugriff auf das Fiction-Angebot von Leonine garantiert. Damit speist sich das Fiction-Portfolio von Tele 5 nach wie vor zu großen Teilen aus Inhalten des früheren Besitzers und Gründers, der Tele München Gruppe von Herbert Kloiber. Dieser hatte 2019 seinen Filmhandel inklusive Tele 5 an Kogel verkauft.

© Tele 5 Große Inszenierung in neuer Farbe: Tele 5

Doch Alberto Hortas Blick weitet sich: Tele 5 sondiert den Markt der Film-Inhalte im größeren Stil. Immerhin gibt der Geschäftsführer mit dem Relaunch, der ab Freitagnachmittag um 16 Uhr im Programm sichtbar wird, ein Versprechen ab: "Mit dem neuen Design und unserem Claim ‘Mehr als du denkst’ unterstreichen wir die Positionierung von Tele 5 als DEM Spielfilmsender schlechthin im deutschen Free TV, und verbildlichen zudem die programmliche Vielfalt, die die Zuschauer:innen jeden Tag aufs Neue auf eine Abenteuerreise durch die verschiedensten Genres und Emotionen mitnimmt." Viel Spielraum also für SchleFaZ, KuFaz und Co.

Apropos verschiedene Genres: Horta kündigte bei der Veranstaltung des Weiteren an, dass Tele 5 mit neuen Eigenproduktionen plant. Derzeit würde rege pilotiert, auch ein Comedy-Quiz sei im Rennen. Mehr soll in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gemacht werden. Darüber hinaus hat der stellvertretende Geschäftsführer von Discovery Deutschland jetzt in Aussicht gestellt, dass Tele 5 bald auch Factual Content der neuen Familie ins Programm aufnehmen wird. Damit mischt sich eine typische Discovery-Farbe unter das künftig nicht mehr goldfarbene Tele-5-Reich.

"Rundumerneuerung der Marke, ohne Herkunft zu vergessen"

Über allem schwebt die Frage: Bleibt sich der Sender treu, dem Hortas Vorgänger Kai Blasberg mit viel Eigensinn ein unangepasstes Image verpasste? Zumindest gibt Alberto Horta das vor. Man habe bewusst die "kontroverse" Primärfarbe Psychedelic Purple für den neuen Auftritt gewählt, betonte der TV-Manager, der zwischen Discovery in der Münchner Innenstadt und Tele 5 auf dem Grünwalder Bavaria-Gelände pendelt. "Unser Ziel war eine Rundumerneuerung der Marke, ohne dabei ihre Herkunft zu vergessen", verdeutlicht der Tele-5-Chef. Er mag keinen bunten Samt tragen und keine Häkelblume am Revers wie sein Vorgänger Blasberg, der heute mit viel Leidenschaft in Norddeutschland Rinder züchtet und gemeinsam mit Media-Urgestein Thomas Koch bei DWDL.de hörbar die Branche seziert.

Doch Alberto Horta und seine inzwischen von Discovery-Mitarbeitern geprägte Tele-5-Truppe vermitteln viel Herzblut für die als "wild" positionierte Free-TV-Marke. Ein Projektverantwortlicher, der bei der Präsentation in München leuchtende Sneaker in Psychedelic Purple trägt, anwesende Sendergesichter, die Tele 5 seit Jahren prägen, viel Enthusiasmus beim Geschäftsführer, was das Neubefüllen der bekannten Sendergefäße betrifft und das Wissen um eine treue Fangemeinde, die es im taffen Free-TV-Geschäft zu halten gilt. Es wirkt, als ob Motorrad-Fan Alberto Horta sein Versprechen vom Sommer einhalten will und Tele 5 "seine Identität behalten" darf. Will heißen: Es muss vielleicht gar nicht befürchtet werden, dass aus dem Punkrocker Tele 5 ein Streicher mit Fliege wird.