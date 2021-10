am 04.10.2021 - 10:00 Uhr

Am Montag ist im Netz der Startschuss für eine neue WDR-Newsmarke für Menschen unter 25 Jahren gefallen: tickr will montags bis freitags in rund drei Minuten die wichtigsten News, Bilder und Statements des Tages im Hochkantformat zusammenfassen. Die jeweiligen Videos gibt es bei Instagram und Snapchat. Bei Instagram folgt tickr auf den Account aktuellestunde.

Durch das Format führen sollen Anna van Doorn, Lisa Altmeier, Aron David und Ilias Hamdani, die unter anderem aus funk-Formaten wie "reporter" bekannt sind. "Wir wollen Nachrichten so erklären, dass junge Menschen verstehen, warum Themen auch für sie wichtig sein können und was dahinter steckt", erklärt Franziska Fiedler, Leiterin der digitalen Innovation im Newsroom.

Andere Newsformate, die speziell für ein junges Publikum entstehen, gibt es weiterhin: Etwa der Morning-Podcast "0630", in dem jeden Morgen über die relevanten Nachrichten gesprochen wird oder das TikTok-Format "nicetoknow", das sich speziell an Schülerinnen und Schüler richtet.

Hinter den Kulissen wird eng zusammengearbeitet. Nach WDR-Angaben sind die Teams der jungen WDR-Newsangebote "Hand in Hand" tätig: Aufgebaut werden soll ein gemeinsamer Recherchepool unter dem Dach des WDR-Newsrooms.