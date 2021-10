RTLzwei hat einen Starttermin für die kommende tägliche Dating-Show "Let's Love" gefunden. Das Format wird ab dem 25. Oktober, einem Montag, die ab heute von "Waidendorf" bespielte Soap-Schiene übernehmen und somit um 17:05 Uhr zu sehen sein. Jana Ina Zarrella moderiert die von Bildergarten Entertainment produzierte Sendung, in der zwei Singles, die sich nicht kennen, in eine Hütte ziehen. Dort haben sie einen Tag und eine Nacht lang Zeit, um einander näher zu kommen. Nach diesen 24 Stunden entscheiden sie, ob sie das Abenteuer ausweiten auf bis zu fünf Tage oder eben nicht.

Im Fokus der Sendung stehe in Zeiten von Speed-Dating und schnellem Swipen eher das Motto "intensives Slow-Dating". Erzählen werden immer drei Dates parallel – "pur, direkt und unmittelbar", wie RTLzwei verspricht. Nur zu je einer Bezugsperson darf während des Dates Kontakt gehalten werden. RTLzwei setzt dabei direkt auf eine große Ladung: Der Sender hat bestätigt, dass insgesamt 80 Folgen von "Let's Love" bestellt wurden. Die Sendung stammt von ITV Studios Netherlands und lief im Mutterland bereits in drei Staffeln. Zudem wurde sie bereits in diverse Länder verkauft, etwa nach Portugal, Belgien, Schweden und Großbritannien.

RTLzwei steigt somit am Vorabend wieder ins Dating-Genre ein – es wird dort nicht zum ersten Mal gesendet. Zwischen 2013 und 2017 etwa liefen bereits mehrere Staffeln von "Next, Please", in dem ein Single der Bewerber oder Bewerberinnen vor malerischer Kulisse traf und das Kennenlernen bei gemeinsamen Unternehmungen stattfand. Das Format funktionierte anfangs ganz wunderbar, verbuchte die erste Runde doch über sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Am Ende lag die Zielgruppen-Quote jedoch nur noch bei rund 3,6 Prozent – und "Next, Please" war Geschichte.