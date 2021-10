Welch ungewöhnliche Wege es gibt, als Paar zueinander zu finden, hat Sat.1 zuletzt schon in so mancher Show thematisiert, denkt man etwa an "Hochzeit auf den ersten Blick" oder "5 Senses for Love". Nun plant der Privatsender ein weiteres Liebesexperiment, das vom Inhalt her aber stark an "5 Senses for Love" erinnert. In "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" haben 30 Singles die Chance, sich auf außergewöhnliche Weise kennenzulernen und sich in verschiedenen Experimentier-Phasen zu prüfen, um ihre Partner oder Partnerinnen fürs Leben zu finden.

In mehreren Stufen könne man sich im anstehenden Sat.1-Format mit allen Sinnen verlieben, heißt es. Nach einer Verlobung winkt ein gemeinsamer Urlaub, in dem man sich noch intensiver kennenlernen kann. Wenn das Experiment gelingt, steht die Hochzeit und das damit verbundene "Ja-Wort" an.



Produziert wird "Liebe im Sinn" – wie auch "5 Senses for Love" – von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios. Anders als bei "The Biggest Loser", das fortan einen deutschen Titel bekommt, handele es sich bei "Liebe im Sinn" aber in der Tat um eine neue Show, bestätigt Sat.1 auf DWDL.de-Anfrage. "5 Senses for Love" war im April 2021 mit nur etwas mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nicht sonderlich erfolgreich in Sat.1 gestartet, ließ aber Potential erkennen und nutzte dieses im Verlauf der sechsteiligen Staffel auch. Das Finale landete in der Zielgruppe dann bei recht guten zehn Prozent und auch die Reichweiten im Gesamtmarkt stiegen: Aus 0,76 Millionen beim Debüt wurden beim Finale 1,1 Millionen Zusehende.





Dennoch ist von "5 Senses for Love" zunächst keine zweite Staffel in Planung, stattdessen hat Sat.1 nun erst einmal "Liebe im Sinn". Bewerben kann sich, wer älter als 25 Jahre ist.