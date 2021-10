am 07.10.2021 - 14:53 Uhr

Die Produktionsfirma NeueSuper und Amazon Studios haben mit den Dreharbeiten der neuen Serie "Luden" begonnen. Sechs Folgen werden in den kommenden Wochen entstehen, 2022 soll es diese dann für Kunden von Amazon Prime zu sehen geben. Dass man die Serie umsetzen will, hatte die NeueSuper vor ziemlich genau vier Jahren angekündigt (DWDL.de berichtete). Damals gab es noch keinen Sender- bzw. Plattformpartner, erst im Verlauf der Zeit stieg Amazon mit ein.

Inhaltlich geht es in "Luden" um Aufstieg und Fall eines Zuhälter-Kartells Anfang der 80er Jahre auf St. Pauli. Aaron Hilmer wird in der Rolle des Zuhälters Klaus Barkowsky zu sehen sein, Jeanette Hain spielt die stolze Prostituierte Jutta, die junge Ausreißerin Manu wird von Lena Urzendowsky verkörpert. Noah Tinwa spielt Bernd, einen jungen Zuhälter auf der Suche nach seiner sexuellen Identität. Henning Flüsloh wird als Boxer Andy zu sehen sein und Nicki von Tempelhoff spielt Frida Schulz, den Kiezpaten.

Inhaltlich beschreibt Amazon die Serie so: Hamburg Anfang der 80er. Mit der sexuellen Revolution, Drogen und der Disco-Welle mutiert die Reeperbahn zur Partymeile. In der spießigen Bonner Republik ist St. Pauli der Ort der Sehnsucht und Freiheit für Menschen aller Geschlechter, Hautfarben und Herkunft. In dieser Zeit beginnt der Aufstieg des Sunnyboys Klaus Barkowsky. Von der taffen Prostituierten Jutta wird er zum Zuhälter gemacht und gründet mit einer Gruppe Halbstarker ein Zuhälter-Kartell. Es beginnt ein Machtkampf mit den etablierten Luden der GMBH, die mit ihrer Bande den Kiez kontrollieren und das ganz große Geld machen. Doch mit der AIDS-Krise implodiert das Geschäft und mit der Koks-Welle folgen Wahnsinn und Gewalt.

"Wir sind begeistert, mit unseren Partnern bei NeueSuper in ‘Luden’ die wildeste Zeit der Hamburger Reeperbahn wieder zum Leben zu erwecken", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Amazon Studios. "Die sündigste Meile Deutschlands war schon immer zugleich ein Ort für große Sehnsüchte wie schreckliche Abstürze für die unterschiedlichsten Menschen, aber wohl nie so aufregend und gefährlich wie vor 40 Jahren. Vor diesem Hintergrund versammelt die Amazon Original Serie ein hochkarätiges, junges Ensemble, das die Geschichte vom schönen Klaus und seiner Bande packend und zeitgemäß erzählt."

"St. Pauli und dessen Bewohner sind längst zum Mythos geworden", ergänzt Produzent Rafael Parente. "Kaum ein Ort birgt abenteuerlichere Lebensgeschichten und Schicksale die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich freue mich sehr, dass wir mit Laura Lackmann und Stefan Lukacs ein junges Regieteam an unserer Seite haben, das unsere Vision teilt, ‘Luden’ authentisch, ohne Ressentiments und mit pointiertem Humor zu erzählen."

Headautoren und Schöpfer der Serie sind Niklas Hoffmann, Peter Kocyla und Rafael Parente, die gemeinsam mit Vivien Hoppe den Writers Room bilden und darüber hinaus von Stephen Schiff beraten werden. Produzenten sind Rafael Parente, Simon Amberger und Korbinian Dufter. Unterstützung bekommen die drei von Nina Rothermund und Dorian Roth als Associate Producer und Associate Junior Producer Angelina Auer. Laura Lackmann und Stefan A. Lukacs werden bei den sechs Episoden Regie führen.