Turin wird der Austragungsort des nächsten ESC sein. Das haben die European Broadcasting Union (EBU) und der ausstrahlende Sender RAI nun bekanntgegeben. Die Musikshow findet am 14. Mai 2022 in der Mehrzweckhalle PalaOlimpico statt. Wie gehabt gibt’s am Dienstag und Donnerstag vor dem Finale die beiden Halbfinal-Shows des ESC zu sehen. Turin ist damit bereits die dritte italienische Stadt, in der der Musikwettbewerb stattfinden. 1965 stieg der ESC in Neapel, 1991 in Rom.

Für den kommenden ESC hat sich Turin gegen 16 andere Städte durchgesetzt. Beworben hatten sich unter anderem auch Triest, Rom, Florenz, Rimini, Mailand und Bologna. Am Ende gab es noch fünf Städte, die in der engeren Auswahl waren. Martin Österdahl, Executive Supervisor des ESC, bezeichnet Turin als "perfekte Stadt" für die Austragung. Schon bei den Olympischen Winterspielen 2006 habe man gesehen, dass die Halle alle Anforderungen erfülle. "Wir sind sehr beeindruckt von der Begeisterung und dem Engagement der Stadt Turin, die im nächsten Mai Tausende von Fans begrüßen wird."

RAI-Chef Carlo Fuortes sagt: "Wir freuen uns, dass Turin die nächste Ausgabe des Eurovision Song Contests ausrichten wird. Dank des Sieges von Måneskin kehrt der Wettbewerb nach 31 Jahren nach Italien zurück, in eine Stadt, die alle Eigenschaften hat, um eine so prestigeträchtige Veranstaltung auszurichten." Die Entscheidung, die man zusammen mit der EBU getroffen habe, sei angesichts des hohen Niveaus der konkurrierenden Städte nicht einfach gewesen, so Fuortes.

Beim letzten ESC in Rotterdam gewann die italienische Rockband Måneskin. Deutschland schnitt damals erneut enttäuschend ab und landete nur auf dem vorletzten Platz (DWDL.de berichtete).