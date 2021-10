Daniel Rosemann, nicht nur Chef von ProSieben, sondern auch von Sat.1, macht ProSieben ab dem kommenden Jahr zum Motorsport-Sender. Wie am Sonntag bekannt wurde, werden sämtliche Rennen der DTM und der Formel E von Sat.1 zu ProSieben wandern. Während der Vertrag mit der Formel E erst zu Beginn des Jahres startete, wurde nun auch die Partnerschaft mit der DTM verlängert. Hier ist von einer "langjährigen Zusammenarbeit" die Rede.

"Sowohl die DTM als auch die Formel E haben in dieser Saison eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Mit dem Wechsel von Sat.1 zu ProSieben wollen wir beiden Rennserien einen weiteren Impuls geben", so Daniel Rosemann. "ProSieben freut sich auf spektakulären und nachhaltigen Motorrennsport."

Echte Quoten-Hits sind beide Rennserien bislang nicht. Allerdings zeigte sich in den vergangenen Monaten zumindest vereinzelt, was möglich ist: Sowohl das DTM-Rennen am Nürburgring als auch der Berliner E-Prix erzielten bei den 14- bis 49-Jährigen bis zu 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Nun bleibt abzuwarten, ob DTM und Formel E in den kommenden Jahren bei ProSieben noch einmal ein neues Publikum ansprechen können.

Hinter den Kulissen ändert sich derweil nichts: Auch in Zukunft werden die Live-Übertragungen von DTM und Formel E unter der bekannten Sport-Dachmarke "ran" laufen und vom "ran racing"-Team produziert.