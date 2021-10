Das Thema der Near-Future-Stoffe hat die ARD schon vor einiger Zeit für sich entdeckt, nun sind die Dreharbeiten für eine neue Serie aus diesem Genre angelaufen, für die WDR und SWR gemeinsame Sache mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Belgiens (VRT) und der Niederlande (KRO-NCRV) machen. Die Serie spielt in einer Welt, in der die Rohstoffe so knapp geworden sind, dass ein "Bürger-Score" eingeführt wurde, der bestimmt, wer was darf und was nicht.

"Arcadia" erzählt die Geschichte einer obrigkeitstreuen Familie, die dank ihres hohen Scores ein gutes Leben führt. Alles ändert sich plötzlich, als herauskommt, dass der Familienvater betrogen hat, um den Bürgerscore zweier seiner Töchter hochzuhalten. Er will sie so vor einer Welt schützen, in der alles von ihren Scores abhängt. Als Strafe wird er aus "Arcadia" in die Außenwelt verbannt, die quasi unbewohnbar ist und wo nur die Stärksten überleben können. Seine Frau und die vier Töchter bleiben zurück und bekommen Strafpunkte für sein Vergehen. Sie finden sich wieder in einem Gewirr aus Täuschung und Verrat, bei dem die Solidarität der Frauen mehr und mehr auf die Probe gestellt wird.

Vor der Kamera stehen unter anderem der Emmy-Gewinner Maarten Heijmans, Ellie de Lange und Thomas Ryckewaert, die schon in der Netflix-Serie ‚Die Schlange‘ zu sehen waren. Produziert wird "Arcadia" von jonnydepony in Koproduktion mit Big Blue, Drehbuchautoren sind Philippe de Scheper, Bas Adriaensen und Zita Theunynck, Regie führt Tim Oliehoek. Gedreht wird in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und hierzulande in Wolfsburg. Der Serienstart ist für Anfang 2023 geplant, eine Ausstrahlung in der ARD-Mediathek und im Ersten vorgesehen. Verantwortlicher WDR-Redakteur ist Frank Tönsmann.

Alexander Bickel, Fernsehfilmchef des WDR: "'Arcadia' ist für uns ein perfektes Projekt. Die Serie stellt einige der wichtigsten Fragen für die Zukunft: Wie wollen wir zusammen leben? Schaffen Regeln die Basis für ein gutes Miteinander oder schränken sie ein? Diese Fragen könnten nicht aktueller sein. Und, mindestens genauso wichtig: ‚Arcadia‘ ist der vernehmbare Startschuss für mehr Europa. Nicht nur im Programm, wie mit ‚Parlament‘, sondern auch hinter der Kamera. Als WDR sind wir stolz darauf, erstmals direkt mit belgischen und niederländischen Partnern eine Serie in Produktion zu geben und so zu dokumentieren, was wir immer im Herzen getragen haben: Europa muss im Fiktionalen gemeinsam Stärke zeigen mit einer hochaktuellen Serie aus dem Herzen des Kontinents."