Melissa Khalaj wird Moderatorin der neuen Sat.1-Show "All Together Now", das hat der Sender nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Khalaj hat sich am Montagmittag auch schon auf ihrem Instagram-Kanal zu dem neuen Job geäußert. "Es wird ein Traum für mich wahr", sagte sie dort. "Es wird die schönste Sendung der Welt." Khalaj präsentiert seit einigen Jahren zusammen mit Jochen Bendel die Late-Night-Show rund um "Promi Big Brother", seit 2019 ist sie außerdem neben Thore Schölermann Moderatorin von "The Voice Kids".

Im August hatte Sat.1 noch angekündigt, dass Luke Mockridge die Show moderieren wird (DWDL.de berichtete). "Die Show ist schnell, voller Lebensfreude und voller Musik und passt somit perfekt zu einem Entertainer wie Luke Mockridge", sagte Senderchef Daniel Rosemann damals. Nachdem der "Spiegel" zuletzt aber in einem langen Artikel über den Comedian berichtet hatte, sagte der alle geplanten Shows für das kommende Jahr ab. Also auch "All Together Now". Bei Sat.1 musste man sich daraufhin nach einem neuen Moderator bzw. Moderatorin umsehen.

Produziert wird die Musikshow von Endemol Shine Germany. Lucky Pics, die Produktionsfirma von Luke Mockridge, die zunächst ebenfalls mit im Boot war, ist raus. Die Aufzeichnungen in Köln beginnen bereits Ende dieser Woche, insgesamt wollen Sender und Produktionsfirma an sechs Tagen drehen. Wann das Format zu sehen sein wird, ist derweil noch nicht bekannt.

In "All Together Now" singen Einzelpersonen oder Duos vor einer Jury aus 100 Künstlerinnen und Künstlern. In 100 Sekunden gilt es, die Jury im wahrsten Sinne des Wortes vom Hocker zu reißen - denn je mehr Mitglieder aufstehen und mitsingen, desto mehr Punkte gibt es. Ursprünglich wollte RTL die Show schon einmal unter dem Titel "Sing mit mir" ins Programm nehmen. Der Kölner Privatsender verzichtete aber im Streit rund um die Rechte an dem letztlich bei ProSieben gelandeten Show-Hit "The Masked Singer" auf das Format (DWDL.de berichtete). Nun schafft es "All Together Now" im zweiten Anlauf aber doch noch nach Deutschland.