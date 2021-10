Im Sommer hat Constantin Film zusammen mit Herbert Kloiber eine neue Produktionsfirma gegründet, kurz davor schuf man darüber hinaus eine eigene Doku-Einheit innerhalb des Konzerns. Und jetzt hat der Konzern ein weiteres, neues Unternehmen angekündigt, an dem man künftig beteiligt sein wird. Zusammen mit den beiden Amerikanern Matt Brodlie und Jonathan Kier gründet man die Produktionsfirma Upgrade Productions.

Das in Los Angeles ansässige Produktionsunternehmen soll "hochwertige, nicht-englischsprachige Inhalte für ein globales Publikum" entwickeln und produzieren. Dafür gebe es auch eine strategische Partnerschaft mit den Bron Studios, heißt es. Man werde so von der wachsenden Nachfrage nach nicht-englischsprachigen Inhalten profitieren. Konkret will man mit lokalen Autorinnen, Filmemachern und Showrunnern zusammenarbeiten und "originäres geistiges Eigentum" entwickeln. Die ersten Film- und Fernsehprojekte sollen bereits in den nächsten Wochen angekündigt werden.

Die Gründung ist auch deshalb so spannend, weil dahinter mit Brodlie und Kier zwei namhafte Gesichter der Branche stehen. In Deutschland sind sie vielleicht nicht so bekannt, international dafür umso mehr. Matt Brodlie war zuletzt Senior Vice President of International Content für Disney+, wo er die Content-Strategie für das Unternehmen in allen Märkten außerhalb der USA leitete. Vor seiner Tätigkeit bei Disney+ war er Director of Original Film bei Netflix und auch für Studios wie Paramount tätig. Jonathan Kier war zuletzt Präsident des Weltvertriebs Sierra/Affinity, der inzwischen zu eOne und Hasbro gehört. Vor seiner Tätigkeit dort war er für alle Aspekte der Film-Herausbringung der Weinstein Company und Dimension in über 50 Ländern verantwortlich.

Brodlie und Kier bringen weitere Führungskräfte mit

Dass sich die beiden Männer nun mit Constantin Film zusammentun, ist ein starkes Zeichen des deutschen Unternehmens. Zwei weitere Personalien des neuen Unternehmens: Max Kondziolka, der von Sierra Affinity kommt, wird bei Upgrade als Manager of International Sales and Production tätig sein, während Clara Bartlett, die mit Brodlie bei Disney+ und Netflix gearbeitet hat, die Rolle des Content Managers übernimmt. Weitere leitende Positionen will in Kürze bekanntgeben.

© Constantin Film Martin Moszkowicz

Matt Brodlie betont: "Die Sehgewohnheiten der Menschen rund um den Globus haben sich grundlegend verändert, was zu einer explosionsartigen Zunahme bei der Nachfrage nach fremdsprachigen Inhalten geführt hat. Wir arbeiten mit Kreativen auf der ganzen Welt zusammen und wollen fesselnde Geschichten auf den großen und kleinen Bildschirm bringen. Wir haben bereits ein großartiges Programm in aktiver Entwicklung und freuen uns sehr auf den offiziellen Start." Jonathan Kier ergänzt: "Es ist aufregend, mit Constantin Film, BRON und allen Verleihern zusammenzuarbeiten, während sie in den Bereich der Content-Produktion expandieren, um die Serien und Spielfilme zu liefern, auf die das Publikum wartet. Es sind aufregende Zeiten für unsere Branche und für die einheimischen Produzenten, die die globale Bühne betreten."