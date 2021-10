am 14.10.2021 - 10:32 Uhr

Als Nickelodeon hierzulande 1995 seinen Sendebetrieb aufnahm, startete wenig später auch die Zeichentrickserie "Rugrats", die in Folge dessen in vielen Kinderzimmern Kultstatus erlangte. Nun kehren die "Teppichratten" zurück auf den Bildschirm - in computeranimierter Form. Auch der Sendetermin steht jetzt fest: Nick zeigt die neuen "Rugrats" ab dem 11. November jeweils donnerstags um 18:15 Uhr. Ab 17:20 Uhr laufen zudem noch einmal alte Folgen der Originalserie.

Auch die neue Serie erzählt die Abenteuer, die der bunten Fantasie von Tommy und seinen Freundinnen und Freunden Chuckie, Phil, Lil, Susie und Angelica entspringen. Produziert vom Nickelodeon Animation Studio erkunden Babys ihre Welt. Fans der Serie können sich auf einige Stimme des Originals freuen: So wird Tommy wieder von der Synchronsprecherin Angela Quast gesprochen, die Stimme von Tommys bestem Freund Chuckie Finster wird erneut von Eva Michaelis übernommen und Monika Barth leiht auch diesmal ihre Stimme dem Troublemaker der Gruppe, Angelica Pickles. Die Synchronsprecherin Daniela Reidies spricht erneut die nette dreijährige Susie Carmichael.

Die neuen "Rugrats" basieren auf der 1989 von Arlene Klasky, Gábor Csupó und Paul Germain erfundenen Serie. Das Original wurde erstmals im August 1991 in den USA ausgestrahlt und schnell zu einem großen Erfolg. Über einen Zeitraum von 13 Jahren hinweg entstanden neun Staffeln. Dazu kamen drei Kinofilme rund um die kultigen Babys.

Bei der Neuauflage fungieren nun Eryk Casemiro und Kate Boutilier als Executive Producer, Dave Pressler ("Robot und Monster") und Casey Leonard ("Die Brot-Piloten") sind Co-Executive Producer. Rachel Lipman ist Co-Produzentin und Kellie Smith ("Cosmo und Wanda – Wenn Elfen helfen") gehört als Line Producerin zum Team.