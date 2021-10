RTL hat angekündigt, in der kommenden Woche das Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus ins Programm zu nehmen. Die Übertragung beginnt am Donnerstag, den 21. Oktober um 20:15 Uhr. Das hat zur Folge, dass RTL an diesem Abend die eigentlich geplante Folge seiner Realityshow "Das Sommerhaus der Stars" nicht zeigen wird.

Stattdessen wird die einstündige Folge bereits am Abend zuvor gesendet - und zwar im Anschluss an "RTL Direkt" um 22:15 Uhr. RTL verfährt damit ähnlich wie schon jetzt am Dienstagabend, wo das "Sommerhaus" zwar zu Beginn des Abends läuft, aber am späten Abend noch einmal um eine Stunde verlängert wird. Am kommenden Mittwoch geht die Programmänderung jedoch zulasten von "Stern TV", das ausnahmsweise erst um 23:35 Uhr beginnt und auf eine Stunde gekürzt wird.

Am Donnerstag wiederum wegen der Fußball-Übertragung entfällt sowohl der "Live-Talk" zum "Sommerhaus der Stars" als auch das zu später Stunde geplante "Exclusiv Spezial". Letzteres wird dagegen am Dienstag, den 26. Oktober um 23:00 Uhr nachgeholt.

Aus Quotensicht dürfte die Programmänderung durchaus hilfreich sein, immerhin erwies sich die "Sommerhaus"-Programmierung am Donnerstagabend bislang nicht als großer Wurf. Zwar verzeichnete die Realityshow in dieser Woche um 20:15 Uhr überzeugende 13 Prozent Marktanteil, doch der anschließende Talk und das "Exclusiv"-Special mussten sich im weiteren Verlauf des Abends mit einstelligen Werten in der Zielgruppe zufriedengeben (DWDL.de berichtete).

Fußball auch bei Nitro

Freuen können sich nicht zuletzt die Fußball-Fans, denn nach der Ankündigung von RTL, das Eintracht-Spiel zu zeigen, wird es am kommenden Donnerstag sogar zwei Europa-League-Partien im Free-TV zu sehen geben. Bereits ab 18:15 Uhr überträgt Nitro die Begegnung zwischen Real Betis Sevilla und Bayer Leverkusen. Möglich wird das, weil RTL Deutschland seit dieser Saison sämtliche Übertragungsrechte an dem Wettbewerb hält. Die übrigen Partien laufen beim Streamingdienst TVNow.