RTL wird "Ninja Warrior Germany Allstars" fortsetzen, das hat man nun bekanntgegeben. Bereits Ende November starten die Aufzeichnungen in der Messe Köln, insgesamt hat man sechs Drehtage angesetzt. Fans der Show haben die Möglichkeit, im Studio mit dabei zu sein und können sich aktuell Tickets für die Aufzeichnungen kaufen. Zu sehen gibt’s die neuen Ausgaben dann sehr wahrscheinlich im Frühjahr des kommenden Jahres.

Die erste von RTL Studios produzierte Allstars-Staffel von "Ninja Warrior" war zwischen April und Mai dieses Jahres zu sehen. Der Start war mit mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dann auch sehr erfolgreich. Danach gingen die Quoten aber zurück, teilweise wurden nur einstellige Marktanteile erzielt. Am Ende waren im Schnitt 11,5 Prozent drin.

Mit Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen setzte RTL auch in der Allstars-Version seiner Physical-Gameshow auf das bekannte Personal des Originals. Sie sind auch in der nächsten Staffel wieder mit dabei. In dem Format treten die 160 besten und bekanntesten Athletinnen und Athleten aus der regulären "Ninja Warrior Germany"-Show im Doppelparcours gegeneinander an.

Während die "Ninja Warrior Germany"-Allstars im kommenden Jahr erst noch zeigen müssen, dass sie für stabil hohe Quoten gut sind und sich idealerweise auch noch steigern können, ist das Original hier schon weiter. Zum Start in die sechste Staffel sahen am vergangenen Freitag mehr als zwei Millionen Menschen zu, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 15,6 Prozent. Damit startete das Format zwar unter den Vorjahreswerten, zufrieden sein kann man damit beim Sender aber trotzdem (DWDL.de berichtete).