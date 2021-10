Als RTLzwei-Programmchef Tom Zwiessler und Unterhaltungschefin Shona Fraser im September bei DWDL.de einen Ausblick auf die neue TV-Saison gegeben haben, kündigten die beiden auch ein Primetime-Event von "Grip" an. Nun gibt es weitere Details: In "Grip - Promi Kart Masters" treten 16 Prominente in Zweierteams gegeneinander auf der Rennstrecke gegeneinander an. Das Qualifying zeigt man am Sonntag, den 7. November, zur besten Sendezeit. Einen Tag später findet zur gleichen Uhrzeit das Rennen statt.

Moderiert wird das Event an beiden Abenden von Kai Ebel, das Renngeschehen kommentiert schließlich Christian Danner. Die beiden waren lange wichtige Gesichter bzw. Stimmen der Formel-1-Übertragungen von RTL. Ebel war aber auch schon in der Vergangenheit bei RTLzwei zu sehen, er moderierte beispielsweise schon die Gameshow "Spiel die Geissens untern Tisch". Welche Promis am Rennen teilnehmen, ist derweil noch nicht bekannt. RTLzwei hat lediglich angekündigt, dass auch "altbekannte ‘Grip’-Gesichter" mitmachen werden. Produziert wird die Show von Brainpool.

Im Qualifying treffen die Promis in Teamduellen aufeinander. Je zwei Teams treten in vier direkten Duellen gegeneinander an. Hier zählt allerdings nicht nur, wer zuerst die Ziellinie überquert, sondern auch die schnellste Rundenzeit. Denn wer aus zehn Runden das schnellste Einzelduell vorweisen kann, kommt ins "Rennen der Giganten". Das ist das Finale des ersten Renntags. Hier treten die acht Besten gegeneinander an. Hier fahren die Promis einzeln - und es gibt einen klassischen Le-Mans-Start. Das heißt: aus der Boxengasse über die Fahrbahn zu den Karts sprinten und direkt starten. Siegerin oder Sieger ist, wer nach zehn Minuten zuerst ins Ziel einfährt.

Am Montag, dem eigentlichen Finaltag, herrscht direkter Knock-Out-Modus. Da ist es dann natürlich wichtig, sich am Sonntag einen möglichst guten Startplatz herausgefahren zu haben. Gefahren wird in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg.