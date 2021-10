am 21.10.2021 - 13:21 Uhr

© ZDF

Vereinbart ist eine Finanzierung von insgesamt bis zu maximal einer Million Euro pro Jahr, die von ZDF und HessenFilm paritätisch getragen wird und auf mehrere Projekte verteilt werden kann. Man richte sich damit an Talente aus den Bereichen Regie, Buch und Produktion, sagen ZDF und Filmförderung. Inhaltlich soll es um "zeitgenössische Projekte" gehen, die neue Wege beschreiten. Unterstützt werden TV-Produktionen, Webserien und digitale Medienproduktionen verschiedener Genres. Als Beispiel genannt werden Dokumentar-, Animations- und Spielfilme bzw. -serien sowie Hybridformen mit einer Gesamtlänge ab 40 Minuten. Die Herstellung soll durch in Hessen beheimatete Produktionsfirmen erfolgen.

Für die "Fifty-Fifty"-Förderung infrage kommen Projekte, bei denen es bereits ein redaktionelles Engagement des kleinen Fernsehspiels gibt. Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I, sagt: "Die Förderung von Talenten aus Hessen durch unsere Redaktion Das kleine Fernsehspiel hat beim ZDF eine lange Tradition. Umso mehr freut es uns, gemeinsam mit der HessenFilm durch die Fifty-Fifty-Vereinbarung junge Filmschaffende in der Region jetzt noch aktiver unterstützen zu können."

Anna Schoeppe, Geschäftsführerin der HessenFilm und Medien, ergänzt: "Die Kooperation bietet hessischen Filmschaffenden die Möglichkeit, ihre Projekte gemeinsam mit einer der innovativsten Fernsehredaktionen in Deutschland umzusetzen. Hiervon verspreche ich mir nachhaltige Impulse für unseren Film- und Medienstandort." Und Burkhard Althoff, Leiter der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, sagt: "Mit Filmen wie 'Born in Evin', 'Toubab' oder 'Le Prince' ist unsere Zusammenarbeit mit der HessenFilm in den vergangenen Jahren bereits sehr erfolgreich. Nun haben wir uns vorgenommen, Projekte aus Hessen noch zügiger umsetzbar zu machen und dabei besonders auch Vorhaben im Rahmen unserer Formatwerkstatt Quantum zu ermöglichen."