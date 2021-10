Vor wenigen Wochen haben wir über ein neues Sat.1-Format mit Ralf Schmitz berichtet. "Voll verschossen" heißt das, sechs Folgen davon hatte der Sender bei der Deutschen ProduktionsUnion in Auftrag gegeben - und erklärt, diese Folgen würden voraussichtlich 2022 zu sehen sein. Nun geht es doch viel schneller. Wie Sat.1 nämlich angekündigt hat, wird die erste Ausgabe bereits am Freitag, den 12. November ausgestrahlt.

Sat.1 zeigt "Voll verschossen" auf dem Sendeplatz um 22:30 Uhr - direkt im Anschluss an die Musikshow "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch", bei der Stefan Raab als musikalischer Leiter agiert. Die Schlagersängerin soll dem neuen Format also einen möglichst guten Start ermöglichen. Bei "Voll verschossen" handelt es sich um eine Datingshow, bei die Singles Dinge über ihre möglichen Dates erfahren, die man sonst nie beim ersten Treffen erfahren würde. Danach stellt sich die Frage, wer voll verschossen ist. Denn wer nicht zu den Singles passt, soll nicht nur sprichwörtlich auf den Mond geschossen werden.

Vielleicht drückt Sat.1 aber auch deshalb so auf die Tube bei der Ausstrahlung, weil Ralf Schmitz dem Sender zuletzt ziemlich gute Quoten beschert hat. Mit der Show "Paar Wars" erzielte Schmitz im Schnitt jedenfalls 10,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, die vier Folgen wurden von 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen. Der Start des neuen "Halbpension mit Schmitz" vergangene Woche verlief dagegen nicht so gut: Nur 7,2 Prozent Marktanteil wurden bei der ersten Ausgabe der Impro-Comedy gemessen (DWDL.de berichtete). Im Anschluss an "Voll verschossen" holt Sat.1 übrigens noch einmal seine "Rabenmütter" zurück ins Programm.