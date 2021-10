Schon vor sieben Jahren brachten RTL und Gruner+Jahr das Magazin "Geo" ins Fernsehen. Damals startete der Pay-TV-Sender Geo Television, der bis heute auf ein vielfältiges Doku-Angebot setzt. Daran soll jetzt ein neues SVoD-Angebot aufbauen, das den Namen Geo Wild tragen wird: Wie RTL Deutschland mitteilte, startet der Geo Wild bereits an diesem Montag - zunächst im Kabelnetz von Vodafone. Ziel sei es, das Angebot von Geo Television um "vertiefende, bildgewaltige und hochwertige Natur- und Tierdokumentationen" zu erweitern.

"Geo Wild ist die neue Adresse für hochwertige Inhalte aus der Welt der Natur- und Wildlife-Dokumentationen", sagte Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel bei RTL Deutschland. "Wir sind glücklich, dass Vodafone mit uns den Weg gehen möchte, dieses neue Angebot unter der Marke Geo mit uns im Markt zu starten. Als Spin-Off unseres erfolgreichen Dokumentationskanals Geo Television bekommt das erfolgreichste Genre des Muttersenders mit Geo Wild den Stellenwert, den es verdient."

Frank Thomsen, "Geo"-Publisher bei Gruner + Jahr: "Geo Television hat sich über die Jahre sehr gut etabliert. An diesen Erfolg wollen wir mit Geo Wild nun gern anknüpfen. Ein weiterer Schritt von vielen, die noch folgen werden, um eine der stärksten Marken im Wissenschaftsjournalismus auch im Bewegtbild wachsen zu lassen." Als Zielgruppe nimmt RTL Deutschland vor allem Familien und Kinder in den Fokus, die mit Einzeldokumentationen ebenso erreicht werden sollen wie mit mehrteiligen Reihen, darunter "Wildes Nordamerika", "Ein Waisenhaus für Nashörer" oder "Vor den Küsten Afrikas".

Voraussetzung für den Abruf der Inhalte von Geo Wild bei Vodafone ist zunächst ein Empfangsgerät mit Video-on-Demand-Funktionalität. Dazu gehören unter anderem alle GigaTV Boxen - ab 9,99 Euro pro Monat buchbar, ab dem siebten Monat dann für monatlich 14,99 Euro. Für Kunden ohne GigaTV muss das gebuchte TV-Paket zumindest Zugang zu HD-Sendern bieten. "Dass wir das neue Angebot von RTL schon jetzt unseren GigaTV-Kunden anbieten können, ist eines der ersten Ergebnisse unserer jüngst verlängerten Partnerschaft. Ich freue mich sehr, dass die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland für unsere Kunden auch gleich erlebbar geworden ist", sagte Lars Riedel, Head of TV and Entertainment bei Vodafone.

Perspektivisch will RTL das neue Angebot auch auf andere Plattformen bringen, darunter der hauseigene TVNow-Nachfolger RTL+. Dass der Name möglicherweise Verwechslungsgefahr mit dem konkurrierenden Pay-TV-Sender NatGeo Wild birgt, scheint man in Köln und Hamburg offensichtlich in Kauf zu nehmen.