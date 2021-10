Einst zählte "Balko" zu den beliebtesten Serien im Programm von RTL. Mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren in der Spitze dabei, als der Privatsender zwischen 1995 und 2006 acht Staffeln der Krimiserie mit insgesamt 120 Folgen ausstrahlte. Nun, 15 Jahre nach dem Ende, hat RTL überraschend ein Comeback angekündigt - erneut mit Jochen Horst und Ludger Pistor in den Hauptrollen. UFA Fiction hat bereits vor wenigen Tagen mit den Dreharbeiten begonnen.

Unter dem Titel "Balko Teneriffa" schlüpfen Horst und Pistor wieder in ihre Paraderollen als Balko und Krapp. Die Neuauflage spielt also nicht mehr in Dortmund. Stattdessen treffen die beiden ehemaligen Ermittler auf der spanischen Insel aufeinander. Während sich Balko nach dem Tod seiner spanischen Frau voller Selbstmitleid dem Alkohol ergibt, könnte es bei Krapp, der mittlerweile als Ministerialdirigent des Verteidigungsministeriums tätig ist und nur noch im Privatjet reist, nicht besser laufen - zumindest bis er nach einer Party des deutschen Waffenherstellers Oswald in Puerto de la Cruz des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt wird. Unterstützung bekommt das Duo von Kommissarin Alicia Ruiz (Tamara Romera Ginés).

Anders als früher ist "Balko Teneriffa" nicht als klassische Serie angelegt, sondern als mehrteilige Filmreihe, deren Ausstrahlung ab dem kommenden Jahr bei RTL erfolgen soll. Die Produzenten sind Markus Brunnemann und Guido Reinhardt. Producerin ist Agnes Hertwig. Robert Dannenberg und Stefan Scheich schrieben das Drehbuch, Regie führt Félix Koch. Executive Producer seitens RTL ist Nico Grein unter der Leitung von Fiction-Chef Hauke Bartel.

"Wir freuen uns, zusammen mit der UFA Fiction eine altbekannte Marke neu aufzusetzen und die Kult-Buddys Jochen Horst und Ludger Pistor endlich wieder zusammen zu bringen", so Bartel über das "Balko"-Comeback. Besonderen Spaß habe man daran, den beiden eine Kommissarin zur Seite zu stellen, "die den Männern zeigt, dass sich die Welt in den letzten 15 Jahren weitergedreht hat", erklärt der Fiction-Chef von RTL Deutschland weiter. "Mit der Kombination aus Action und Humor vor einer spektakulären Teneriffa-Kulisse, die alle Fernweh-Herzen höherschlagen lässt, bringen wir neue Krimi-Farben zu RTL."

Guido Reinhardt, Produzent bei UFA Fiction: "'Balko Teneriffa' ist eine Homage an die Ur-Charaktere der Erfolgsserie in einem modernen und zeitgemäßen Setting, die sich selbst und ihr Alter nur bedingt ernst nehmen, dabei aber eins nie vergessen, ihre Menschlichkeit! Neben einer jungen spanischen Kommissarin ist eine weitere Hauptfigur die Insel Teneriffa selbst, durch ihre Vielfalt an Motiven verleiht sie dem Film einen ganz besonderen Charakter. Wir freuen uns sehr mit RTL die originalen Serienhelden Balko und Krapp in einer Film-Reihe wiederaufleben zu lassen.“