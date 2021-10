am 27.10.2021 - 12:30 Uhr

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass mit Hans Fink der Chef von BurdaStudios das Unternehmen verlässt. Nun kann man aber auch einen personellen Neuzugang vermelden: So holt BurdaStudios Axel Stegmaier an Bord. Er wird als Head of Development und Executive Producer das Team der beiden Geschäftsleiter Matthias Lange und Christian Scholz verstärken.

Stegmaier war zuletzt bei Discovery, wo er als Director Production & Development acht Jahre lang die lokalen Produktionen des amerikanischen Medienkonzerns für die Sender DMAX, TLC und HGTV verantwortet hat. Im Zuge der Reorganisation von Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen europäischen Standorten musste Stegmaier Ende des vergangenen Jahres gehen (DWDL.de berichtete). Vor seiner Zeit bei Discovery war Stegmaier vier Jahre lang für ProSiebenSat.1 tätig, zuerst als Kabel-Eins-Unterhaltungschef und später als VP Scripted Reality und Real Life Show.

Matthias Lange und Christian Scholz, Geschäftsleitung der BurdaStudios, sagen zum Neuzugang jetzt: "Wir freuen uns mit Axel Stegmaier einen erfahrenen TV-Profi und ausgewiesenen Content-Experten für unser Team gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir künftig das erfolgreiche Factual-Portfolio der BurdaStudios weiter entwickeln und um starke und originäre Entertainment-Formate ergänzen."

Axel Stegmaier selbst sagt zu seinem neuen Job: "Nach vielen Jahren auf Senderseite freue ich mich, jetzt wieder direkt an der ‚Werkbank‘ zu stehen. Als Teil eines internationalen und unabhängigen Medienhauses haben die BurdaStudios enormes Potential, ihre Position in der deutschen Produktionslandschaft weiter auszubauen."