In etwas mehr als einer Woche wird sich das ZDF an einer vorerst einmaligen Neuauflage von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk versuchen. In einer Mitteilung sprach der Sender am Donnerstag vom "TV-Highlight des Jahres" - und zumindest mit Blick auf die Gästeliste dürften sich viele an frühere Jahre erinnert fühlen. An großen Namen mangelt es jedenfalls nicht.

So wird Schlagerstar Helene Fischer, die nach Angaben des ZDF einen "spektakulären Auftritt" hinlegen soll, ebenso bei "Wetten, dass..?" zu sehen sein wie Björn Ulvaeus und Benny Andersson von der schweden Popband ABBA, die gerade ihr Comeback gibt. Ebenfalls mit dabei ist Udo Lindenberg mit seinem Panikorchester. Sie feiern ihre TV-Premiere mit dem neuen Song "Kompass". Auch das Musical von "Disneys Die Eiskönigin" wird einen Auftritt absolvieren.

Als Wettpaten und -patinnen sind außerdem unter anderem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Heino Ferch und Svenja Jung dabei, die demnächst im ZDF-Mehrteiler "Der Palast" zu sehen sein werden. Dazu kommen "weitere Überraschungsgäste", verspricht der Sender. Bereits bekannt war, dass Michelle Hunziker erneut als Co-Moderatorin am Start ist. Die Moderation der Außenwette übernimmt daneben Giovanni Zarrella.

Abseits der Stars verspricht das ZDF derweil "skurrile Wettideen, große Maschinen und clevere Kinder". Und auch hinter den Kulissen wird es eine Berichterstattung zu "Wetten, dass..?" geben: So hat das ZDF die Social-Media-Stars Lisa und Lena als digitale Backstage-Reporterinnen verpflichtet.