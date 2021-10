In den USA sind die 9 Folgen von "American Rust" bislang noch nicht alle gezeigt worden, in wenigen Tagen strahlt Showtime das Staffelfinale aus. Kurze Zeit später feiert die Serie dann auch ihre Deutschlandpremiere, Sky hat nun nämlich die Ausstrahlung der Showtime-Produktion angekündigt. Ab dem 15. Dezember sind die Folgen immer im Doppelpack mittwochs ab 20:15 Uhr bei Sky Atlantic zu sehen. Die komplette Staffel gibt es dann direkt bei Sky Ticket und Sky Q auf Abruf.

"American Rust" basiert auf dem gleichnamigen Debütroman von Philipp Meyer, der 2010 in Deutschland unter dem Titel "Rost" erschienen ist. Die neunteilige Serie ist ein Familiendrama und eine Geschichte über den Wunsch nach einer besseren Zukunft, während man von der Vergangenheit gefangen gehalten wird. Die Story spielt in einer Stadt im US-Bundestaat Pennsylvania, auch Rust Belt genannt, und wird aus dem Blickwinkel des komplizierten und kompromittierten Polizeichefs Del Harris (Jeff Daniels) erzählt. Als die Nachricht von einem Mord die Stadt erschüttert, muss Harris entscheiden, wie weit er zu gehen bereit ist, um den Sohn der Frau, die er liebt (Maura Tierney), zu schützen.

Jeff Daniels und Dan Futterman ("The Looming Tower", "Capote") fungieren als Executive Producer, Letzterer ist auch Autor und Showrunner der Serie. Weitere Executive Producer sind Michael De Luca ("Escape From Dannemora), Adam Rapp ("The Looming Tower"), Paul Martino ("Inside Game"), Katie O'Connell Marsh ("Narcos", "Hannibal") für Boat Rocker Studios, sowie Elisa Ellis. Die Serie ist von Boat Rocker Studios koproduziert, den Weltvertrieb verantwortet die ViacomCBS Global Distribution Group. Neben Daniels und Tierney sind Bill Camp ("The Queen's Gambit"), David Alvarez ("West Side Story"), Alex Neustaedter ("Colony"), Julia Mayorga ("It Is Decidedly So"), Mark Pellegrino ("Supernatural") and Rob Yang ("The Resident") in weiteren Rollen zu sehen.