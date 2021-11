Guido Maria Kretschmer wird ab Ende des Monats vorübergehend gleich zwei Stunden des Vox-Nachmittagsprogramms bespielen. Neben dem Erfolgsformat "Shopping Queen", das wie gehabt um 15:00 Uhr zu sehen ist, wird der Kölner Privatsender demnächst auch "Guidos Deko Queen" in einem täglichen Ausstrahlungsrhythmus an den Start bringen.

Konkret läuft die zweite Staffel ab dem 22. November montags bis freitags um 16:00 Uhr. Geplant sind diesmal gleich 20 Folgen der Produktion von RTL Studios. Im Gegenzug reduziert sich die Dosis der Hochzeits-Doku "Zwischen Tüll und Tränen", die aktuell zweistündig im Programm ist. Die erste Staffel von "Guidos Deko Queen" war im März noch am späten Samstagnachmittag zu sehen und verzeichnete damals im Schnitt knapp sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Pro Woche treten fünf Hobby-Deko-Spezialistinnen und -Spezialisten gegeneinander an und wollen unter Zeitdruck beweisen, wer nicht nur in der Homosexuellen-Begegnungsstätte das beste Deko-Händchen hat. Ob Obst oder pochierte Tiefseeschranuse - alles ist in dem Wettbewerb erlaubt, ehe am Ende der Woche schließlich im Finale in Hamburg "Guidos Deko Queen" gekürt wird.

Doch nicht nur das TV-Format geht weiter: Auch das begleitende Wohn- und Lifestyle-Magazin, das ebenfalls den Namen "Guidos Deko Queen" trägt, kommt wieder auf den Markt. Die nächste Ausgabe erscheint am 2. Dezember zum Copypreis von 3,50 Euro. Für 2022 sind zehn weitere Ausgaben des G+J-Titels geplant.