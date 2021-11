Veit Dengler verlässt die Bauer Media Group Ende des Jahres auf eigenen Wunsch, das hat der Verlag nun bestätigt. Dengler kam 2018 ins Unternehmen, ein Jahr später wurde er zum COO befördert. Nun sagt er: "Ich sehe meine Mission bei der Bauer Media Group als erfüllt an." Er habe die Transformation des Geschäfts "erfolgreich und unwiderruflich" in Gang gesetzt, so Dengler. "Für die Zukunft möchte ich mich auf neue Herausforderungen und Projekte konzentrieren."

Verlegerin Yvonne Bauer spricht von einer "großen Anstrengung" in den vergangenen vier Jahren, aber der Erfolg gebe dem Unternehmen recht. Man sei einer der erfolgreichsten Verlage weltweit, so Bauer. "Dank der Investitionen in unsere Multi-Business-Strategie haben wir uns erfolgreich auf den Weg gemacht, um den langfristigen Erfolg der Gruppe zu sichern. Mein besonderer Dank gilt Veit. Er war nicht nur mein engster Partner auf diesem Weg, sondern auch der Architekt der Vision. Die Bauer Media Group wird ihren Transformationskurs fortsetzen. Ich habe sehr gerne mit Veit zusammengearbeitet und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Von der Bauer Media Group heißt es, der Verlag komme nun in die nächste Phase der Transformation. "Unsere Mission ist es ab sofort, das Potenzial unserer Geschäftsbereiche zu maximieren und durch unsere Organisation Wirkung zu erzielen und unsere Mitarbeiter zu stärken", so Yvonne Bauer. Um das zu erreichen, kommt es zu Veränderungen im Vorstand. Diesem gehört Bauer selbst als CEO an, darüber hinaus holt man Paul Keenan (als COO) und Gerald Mai (als Chief Legal Officer) in das Gremium. Komplettiert wird der Vorstand von CFO Anna Sedgley. Keenan wird also Veit Dengler als COO nachfolgen. Bislang war er als President für das Audio-Geschäft verantwortlich und damit für einen Bereich, der an Bedeutung gewonnen hat.