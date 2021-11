Nur 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte "Bachelor in Paradise" am 24. Oktober mit der ersten Ausgabe der neuen Staffel. RTL zeigte die Realityshow allerdings nicht zur besten Sendezeit, sondern am späten Abend. Kurz darauf kündigte man an, das Format in die Nacht zu verschieben (DWDL.de berichtete). Nachdem die zweite Ausgabe mit 4,1 Prozent ebenfalls völlig versagte, ändert man nun noch einmal seine Pläne.

So nimmt RTL "Bachelor in Paradise" bald komplett aus dem Programm, ab Mitte November wird das Format erst einmal nicht weiter ausgestrahlt. Sonderlich eilig hat man es in Köln mit dem Schritt aber offenbar nicht, am kommenden Sonntag wird die Sendung noch ein letztes Mal zu sehen sein - dann aber erst ab kurz nach Mitternacht. Nichts ändert sich durch die Programmänderung derweil bei RTL+, dort ist "Bachelor in Paradise" nach wie vor wöchentlich mit neuen Ausgaben auf Abruf zu sehen.

Am letzten Sonntag im November testet RTL übrigens erneut "Stern TV" am späten Abend. Im Anschluss an den Film "Jurassic World: Das gefallene Königreich" meldet sich Steffen Hallaschka ab 22:45 Uhr erneut aus dem Studio. Worum es genau geht, ist aktuell noch unklar. Normalerweise ist das Magazin am Mittwochabend beheimatet, jüngst zeigte RTL aber schon einmal eine Sonderausgabe des Formats am Sonntagabend - und das mit Erfolg. Die Sendung, die eher ein Talk war als eine klassiche "Stern TV"-Ausgabe, erreichte mehr als elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.