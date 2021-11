am 08.11.2021 - 10:48 Uhr

Carolin Kebekus wird in diesem Jahr mit einem Weihnachtsspecial bei Netflix zu sehen sein und arbeitet dafür, wie schon bei ihrer ARD-Show, mit der Kölner Produktionsfirma btf zusammen. Zu sehen gibt es "Carolin Kebekus - The Last Christmas Special" ab dem 8. Dezember, wie der Streamingdienst jetzt angekündigt hat.

Kebekus selbst fungiert als Autorin und Executive Producerin der Show. Des Weiteren haben am Buch Claudius Pläging und Jana Fischer mitgewirkt. Ebenso als Executive Producers sind Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann von btf verantwortlich, als Co-Executive Producerin zeichnet Constanze Weihrauch verantwortlich. Regie führt J. Patrick Arbeiter und als Producerin fungiert Jessica Timm.

Netflix verspricht "einen unterhaltsamen Blick auf die vermeintlich schönste Zeit des Jahres" - mit überteuerten Adventskalendern, fragwürdigen Geschenken, ungesunden Weihnachtsmarktbesuche, verkaterten Festessen oder der Gender-Gift-Gap, wie es in der Ankündigung heißt. Erzählt wird "vom üblichen Feiertagswahnsinn und den damit verbundenen Pleiten, Pech und Pannen unterm Weihnachtsbaum".

Doch nicht nur bei Netflix wird Carolin Kebekus in naher Zukunft eine Rolle spielen - auch dem Ersten bleibt die Komikerin treu. Erst vor wenigen Wochen war der Vertrag zwischen Kebekus und dem WDR verlängert worden. Demnach soll es von ihrer Show, die im vergangenen und diesen Jahr acht Mal zu sehen war, in den kommenden beiden Jahren jeweils 16 Folgen geben.