am 09.11.2021 - 08:22 Uhr

Von Beginn an hat das neue Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live" bei ProSieben nur für schwache Quoten gesorgt. Weniger als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt die ersten sieben Ausgaben, der Marktanteil lag mit knapp über vier Prozent weit unter dem Senderschnitt. Und auch wenn ProSieben angekündigt hat, Durchhaltevermögen beweisen zu wollen, steht jetzt fest: Nach gerade mal zwei Monaten wird das Magazin seinen Sendeplatz am Montag um 20:15 Uhr schon wieder verlieren.

Am späten Montagabend machte Moderatorin Linda Zervakis offiziell, was der Privatsender bis dato nicht bestätigen wollte: Künftig wird sie zusammen mit ihrem Co-Moderator Matthias Opdenhövel jeweils mittwochs um 21:15 Uhr auf Sendung gehen - und damit im Anschluss an die Neuauflage von "TV total" mit Sebastian Pufpaff, die der Sender nur zwei Tage vor dem Start angekündigt hatte (DWDL.de berichtete). Man lade das Publikum "zu einem neuen ProSieben-Mittwoch mit wochenaktuellen Programmen ein", erklärte Senderchef Daniel Rosemann.

Die erste Ausgabe von "Zervakis & Opdenhövel. Live" auf dem neuen Sendeplatz läuft bereits an diesem Mittwoch. Bislang war dieser Abend für US-Serien wie "Grey's Anatomy" reserviert. Erst vor wenigen Wochen waren auf diesen Sendeplatz auch die Comedyserien "Young Sheldon" und "Die Simpsons" beheimatet, die inzwischen jedoch allenfalls mäßig laufen. Ab der kommenden Woche werden sie zurück auf den Montagabend wechseln.

Ob sich "Zervakis & Opdenhövel. Live", produziert von Redseven Entertainment, noch zum Erfolg mausern wird, steht und fällt nun vor allem mit dem Erfolg von "TV total", das sich auf Anhieb zur besten Sendezeit beweisen muss. Dass das Interesse vor dem Start groß ist, machte ProSieben am Montagabend deutlich: Innerhalb weniger Stunden erreichte alleine der Ankündigungs-Tweet nach Angaben des Senders mehr als eine Million Impressions.