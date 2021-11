Nicht nur die erste reguläre Folge der neuen "TV Total"-Ära wird am Mittwoch im Auftrag von ProSieben produziert, auch bei einem anderen Format des Senders gehen die Scheinwerfer wieder an. Florida TV beginnt am Mittwoch mit der Produktion von sechs neuen Folgen der Primetime-Show "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt. Ausgestrahlt werden sollen die Episoden im Jahr 2022, genauer hat sich der Sender noch nicht geäußert. 2021 lief die erste Staffel direkt ab Anfang Januar, eine zweite Runde gab es dann im Sommer. Gut möglich also, dass die dritte Runde erneut im Januar beginnen wird.

Angst, so sagte es Joko, müsse er nur vor den Wildcard-Kandidaten haben. Wie üblich spielt in jeder Episode auch ein nicht-prominenter Mensch mit. Die Gewinnerin oder der Gewinner stiehlt Joko letztlich die Show und führt in der folgenden Ausgabe durch das Programm. Mit "Wer stiehlt mir die Show?" ist ProSieben 2021 ein herausragender Quotenerfolg gelungen. Sowohl die erste als auch die zweite Staffel generierten im Schnitt knapp 16 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. In der Spitze kamen vereinzelte Ausgaben auf Marktanteile im Bereich um 20 Prozent. Die Produktion der dritten Staffel ist Ende kommender Woche schon wieder beendet. Die Folgen entstehen in Berlin.