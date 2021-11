Nachdem die Show im vergangenen Jahr wegen der Pandemie pausieren musste, wird RTL Up im Dezember wieder "Die Schlagernacht des Jahres" ins Programm nehmen. Zu sehen gibt es die vierstündige Show, die am vergangenen Wochenende in Oberhausen aufgezeichnet wurde, am Donnerstag, den 9. Dezember um 20:15 Uhr.

Neu ist, dass Beatrice Egli und Eloy de Jong die Moderation der "Schlagernacht" übernehmen. Beide sind schon ab dem 25. November in neuen Folgen der Rankingshow "Ich find Schlager toll" bei RTL Up zu sehen. In den vergangenen Jahren hatten noch Inka Bause und Joachim Llambi durch die "Schlagernacht des Jahres" geführt.

Die Besetzung gleicht ein wenig dem Line-Up, das man auch von Silbereisen-Shows kennt. So werden unter anderem Howard Carpendale, Kerstin Ott, Matthias Reim, Ben Zucker, Ramon Roselly, Voxxvlub und Detlef Steves mit dabei sein.

"Alf" kehrt bei Nitro zurück

Unterdessen steht im Programm von Nitro eine Veränderung bevor: Dort wird der Sitcom-Klassiker "Hör' mal, wer da hämmert" am 7. Dezember zum vorerst letzten Mal zu sehen sein, ehe einen Tag später "Alf" ab 19:10 Uhr in Doppelfolgen übernimmt. Am 10. Dezember ist dann mit "Alle unter einem Dach" erstmal Schluss. Welche Serie danach auf diesem Sendeplatz gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.