Sky hat nun den konkreten Starttermin für die zweite Staffel der Serie "Der Pass" verraten: Ab dem 21. Januar werden die acht neuen Folgen auf Sky One zu sehen sein und auch für Kunden von Sky Ticket zum Abruf bereitstehen. Ein Trailer gewährt zudem auch erste Einblicke in die neue Staffel, in der der Sohn einer einflussreichen Familie zum Mörder wird, während sein älterer Bruder bis zum Äußersten geht, um ihn und seine Familie zu schützen.

Als in der Grenzregion wiederholt Leichen junger Frauen gefunden werden, soll wieder ein deutsch-österreichisches Ermittlerteam den immer brutaler und skrupelloser agierenden Serientäter zur Strecke bringen. Ellie Stocker (Julia Jentsch), die noch unter den Ereignissen des Krampuskiller-Falls leidet, bekommt zudem Konkurrenz von der jungen, ehrgeizigen Kollegin Yela Antic und trifft bald auf einen alten Bekannten – Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek). Der hat den Mordanschlag überlegt, er hatte aber verheerende körperliche Konsequenzen für ihn.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Mit Martin Feifel und Christopher Schärf gibt es ebenso ein Wiedersehen. Das Schauspielerensemble wird zudem durch Dominic Marcus Singer und Christoph Luser als Brüderpaar, Andreas Lust, Sibylle Canonica, Stefan Hunstein, Erol Nowak, sowie die Newcomerin Franziska von Harsdorf in der Rolle der jungen Ermittlerin Yela Antic ergänzt. Cyrill Boss und Philipp Stennert inszenierten auch die zweite STaffel und arbeiteten dabei erneut mit Kameramann Philip Peschlow zusammen. Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann. Die Serie entsteht im Auftrag von Sky Studios in Koproduktion mit epo-film. Seitens Sky zeichnet abermals Quirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich.

Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "‘Der Pass‘ ist zurück! Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel war schnell klar, dass wir die Geschichte von Ellie Stocker und Gedeon Winter unbedingt weitererzählen möchten. Die zweite Staffel wird an die Vision und Kraft der ersten anknüpfen, aber auch entschieden anders sein. So erzählen wir einen ganz neuen Täter-Typus, der seinen krankhaften Trieben folgend zum Mörder wird und aus einem Milieu heraus agiert, in dem die Mächtigen überzeugt sind, die für sie geltenden Regeln selbst zu bestimmen. Unser Publikum darf sich erneut auf einen intensiven, bildgewaltigen Thriller freuen, der sie in die Mystik und dunklen Traditionen der Alpen entführt."

Quirin Berg, Produzent und Geschäftsführer W&B Television und Leonine Studios: "Cyrill Boss und Philipp Stennert haben eine herausragende Serie kreiert und nun eine zweite Staffel, die für mich sogar noch kraftvoller ist. Ob man bereits Fan ist oder nicht – die Zuschauer:innen erwartet ein fulminantes Werk mit einem Ensemble auf höchstem Niveau."