Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass der bisherige ARD-Kommunikationsleiter Birand Bingül im kommenden Jahr auf Agenturseite wechselt und zu fischerAppelt geht (DWDL.de berichtete). Zeitlich passt das vor allem deshalb, weil der WDR dann auch den ARD-Vorsitz an den RBB abgibt. Und nun steht auch fest, welches Duo ab dem neuen Jahr für die ARD kommunizieren wird.

Wie "Clap" zuerst berichtet hat, verantworten Ulrike Simon und Justus Demmer ab 2022 die Kommunikationsagenden der ARD. Das hat der RBB auch auf Nachfrage von DWDL.de bestätigt. RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die dann auch neue ARD-Vorsitzende wird, setzt damit auf zwei Köpfe, die auch schon heute in Diensten des Senders stehen.

Justus Demmer ist bereits seit rund elf Jahren in der Kommunikationsabteilung des RBB, die er auch leitet. Davor war der Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Ulrike Simon ist erst seit wenigen Monaten an Bord des RBB - und das nicht in der Kommunikation, sondern direkt in der Intendanz. Dort kümmert sie sich seit Anfang August nach Angaben des RBB in Zusammenarbeit mit Justus Demmer vor allem um Fragen der Medienpolitik und der damit verbundenen, strategischen Kommunikation. Vor ihrer Zeit beim RBB arbeitete Simon als Medienjournalistin, zuletzt beim "Horizont".