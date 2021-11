Seit mehr als zehn Jahren gehört "Biete Rostlaube, suche Traumauto" mit Panagiota Petridou mittlerweile zum Vox-Programm. Am kommenden Sonntag, den 21. November, startet um 18:15 Uhr die neue, siebenteilige Staffel - diese wird dann allerdings die letzte sein, danach geht’s nicht weiter. Das hat Vox nun bestätigt. Man habe sich mit allen Beteiligten dazu entschlossen, keine weiteren Ausgaben mehr zu produzieren, sagt Vox-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz.

Schlechte Nachrichten sind das für die Produktionsfirma Sony, die seit Folge eins hinter dem Format stand. "Dem gesamten Team von Sony und VOX möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken. Sie alle haben mit viel Leidenschaft und Herzblut für den steten Erfolg der Sendung gesorgt. Vor allem aber möchte ich auch Panagiota Petridou meinen großen Dank aussprechen. Mit ihrer schlagfertigen, taffen und liebenswerten Art und ihrem unglaublichen Verkaufstalent hat sie das Herz der Zuschauenden im Sturm erobert und zahlreichen Menschen zum Traumauto verholfen", sagt Marcel Amruschkewitz.

Panagiota Petridou selbst sagt zum Aus der Sendung: "Ich hatte nie das Gefühl eine Sendung zu drehen. Es war eher so, dass eine Kamera bei meiner Arbeit mitlief. In zehn Jahren ‚biete Rostlaube, suche Traumauto‘ hat man mich immer einfach machen lassen und mich hat es so glücklich gemacht, ein so tolles Team um mich zu haben. Außerdem konnte ich den Menschen am Fernseher Einblicke in die Autowelt geben und den Menschen mit den Autos helfen - das war für mich immer das Größte. Danke an Vox und auch an die Produktionsfirma Sony. Abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen ‚Sorry fürs harte Feilschen, da kann ich nichts für, ist angeboren.‘"

In "Biete Rostlaube, suche Traumauto" geht’s um Menschen, die dringend ein neues Auto benötigen, dafür aber kein Geld haben. Petridou verhilft diesen Menschen dann doch zu einem neuen Fahrzeug, in dem sie mit ihrem Team die "Rostlaube" und andere Autos möglichst gewinnbringend verkauft, um ein neues anzuschaffen. Bislang sind 106 Folgen des Formats ausgestrahlt worden, nach dem Ende der kommenden Staffel werden es 113 sein. In den ersten Jahren lag die Sendung regelmäßig deutlich über dem Senderschnitt, das ist mittlerweile nicht mehr so. Inzwischen erzielt "Biete Rostlaube, suche Traumauto" auch immer wieder mal schlechte Quoten, was die Entscheidung wohl erleichtert haben dürfte.

Darüber hinaus hat Vox nun auch die Free-TV-Premiere von "8 Zeugen" angekündigt. Die Serie ist bereits seit einigen Monaten bei RTL+ zu sehen und kommt nun eben auch ins lineare Fernsehen. Vox wird die acht Folgen am 15. Dezember ab 20:15 Uhr am Stück ausstrahlen. Inhaltlich geht es um ein Kind, das mitten aus einem gut besuchten Museum entführt wird. Wie in einem Kammerspiel geht es in jeder Folge um einen Zeugen der Entführung. Produziert wurde die Serie von UFA Fiction (Hier geht’s zur Serien-Kritik von DWDL.de).