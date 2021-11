Selbst mit Wiederholungen alter Folgen von "Kitchen Impossible" holte Vox in diesem Herbst noch bis zu 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, vor Weihnachten steht nun aber auch noch zwei Mal frischer Nachschub auf dem Programm. Am 12. Dezember gibt's zunächst eine reguläre Folge, die allerdings durch Mälzers Kontrahentin zu etwas Besonderem wird: Er tritt gegen die 83-jährige Monika Fuchs, die zugleich auch eine der ältesten Youtuberinnen des Landes ist. Während Tim Mälzer die schwarze Box in Hannover und Berlin serviert bekommt, absolviert Monika Fuchs beide Herausforderungen in Hamburg.

Eine Woche später steht am 19. Dezember dann wieder die traditionelle Weihnachts-Edition auf dem Programm. Anders als in den letzten beiden Jahren treten Tim Mälzer und Tim Raue diesmal nicht gegeneinander an, sondern bilden wieder - wie in den ersten Jahren der "Weihnachts-Edition" - ein Team. Die Gegner sind Konstantin Filippou und Sepp Schellhorn. Für das Team Mälzer/Raue geht es nach Werfen (Österreich) und die österreichischen Spitzenköche Schellhorn und Filippou werden von ihren Kontrahenten nach St. Moritz geschickt.