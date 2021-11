Mit vier neuen Folgen wird Sat.1 seine Parcours-Show "Catch!" zu Jahresbeginn fortsetzen - wie angekündigt ohne Luke Mockridge (DWDL.de berichtete), der jedoch trotz seiner angekündigten TV-Pause mit seiner Produktionsfirma LuckyPics weiterhin hinter den Kulissen zusammen mit Brainpool für die Umsetzung verantwortlich sein wird. Moderiert wird "Catch!" von Andrea Kaiser, daneben sind Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce dabei.

Los geht die neue Staffel am Freitag, den 14. Januar um 20:15 Uhr mit der "deutschen Meisterschaft im Fangen", an der Pietro Lombardi, Cathy Hummels, Christian Düren und Wincent Weiss als Teamkapitäne an Bord sind. Am 4. Februar folgt schließlich die "Europameisterschaft im Fangen" mit Wincent Weiss, Larissa Marolt, Lilly Becker und Evelyn Burdecki, ehe eine Woche später der "Kampf der Kontinente" fortgesetzt wird. Hier treten unter anderem Oliver Pocher, Hans Sarpei, Melissa Khalaj und Luna Schweiger mit ihren Teams an.

Neu ist die "Catch! Academy", die am 18. Februar erstmals in Sat.1 zu sehen sein wird. In dem neuen Ableger coachen die vier Trainer Jenke von Wilmsdorff, Fabian Hambüchen, Nikeata Thompson und Sven Hannawald coachen je ein Nachwuchs-Team, ehe diese sich dem Fang-Wettkampf stellen. Produziert wird auch die fünfte Staffel wieder ohne Publikum - was nach Angaben von Sat.1 den Vorteil hat, dass die "Parcours-Aufbauten größer und die Fang-Strecken spektakulärer als je zuvor" werden.

Aus Quotensicht war die vierte "Catch"-Staffel im vorigen Jahr für Sat.1 ein schöner Erfolg. Durchschnittlich verfolgten mehr als 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die drei Shows, das Staffel-Finale markierte mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent in der Zielgruppe sogar einen neuen Bestwert.