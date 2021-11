Erst vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass Sat.1 seine Primetime-Programme ab dem neuen Jahr neu sortieren will. So will man donnerstags künftig Factual-Programme zeigen. Nun hat der Sender weitere Details zu seinen Plänen bekanntgegeben: So zeigt man am 6. Januar erstmals das neue "Jetzt. Besser. Leben. Mit Sat.1" zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr, diese Sendung soll künftig wöchentlich ausgestrahlt werden.

Angekündigt hat Sat.1 für die neue Sendung "Geschichten, Tipps und Ideen, wie man seinen eigenen Lebensalltag verbessern" kann. In jeder Folge des von south&browse produzierten Formats geht es nach Angaben des Senders um ein "populäres Alltagsthema", das jeden betrifft. Als Beispiel nennt man die Themen Körper & Bewegung, Ernährung, Geld, Schlafen & Schnarchen und Beziehung & Sexualität.

Moderiert wird "Jetzt. Besser. Leben. Mit Sat.1" von Claudia von Brauchitsch, die in der Sendung neben Experten und Zuschauerinnen und Zuschauern auch einen prominenten Gast zum jeweiligen Thema begrüßt. Claudia von Brauchitsch wird am Donnerstagabend von Sat.1 damit künftig sehr präsent sein, denn auch die "Akte" wechselt den Sendeplatz und ist ab 2022 donnerstags zu sehen.

Für das Sat.1-Magazin ist es der nächste Sendeplatzwechsel, bald ist das Format an allen Tagen einmal gelaufen. Über Jahre hinweg war die "Akte" am späten Dienstagabend beheimatet, als man das Format 2019 überarbeitete, waren Sonderausgaben der "Akte" am Mittwochabend zu sehen. Als mit Claudia von Brauchitsch die erste Frau die Moderation des Formats übernahm, tat sie das im August 2019 in der Late Prime am Montag. Weil Sat.1 vor einigen Monaten schon einmal die Aufteilung seiner Abende änderte, kehrte auch die "Akte" zurück auf den Dienstagabend. Nun also der Wechsel auf den Donnerstag.

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann sagt zum Umbau des Donnerstags: "Der neue Donnerstagabend schärft weiter das Senderprofil von Sat.1. Mit relevanten und zuschauernahen Eigenproduktionen setzen wir unsere Factual-Strategie konsequent fort."