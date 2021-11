Wie ernst die Corona-Lage in Deutschland wieder geworden ist, lässt sich auch anhand der Zahl der angekündigten Sondersendungen ablesen. An diesem Donnerstag haben mit Blick auf die Ministerpräsidenten-Konferenz gleich fünf große Sender für den Abend Änderungen im Programmablauf angekündigt.

Bereits bekannt war, dass ProSieben und Sat.1 ab 20:15 Uhr eine gemeinsame Sondersendung zeigen werden (DWDL.de berichtete). Und auch RTL wird jetzt nachziehen, wodurch sich das Prominentenspecial von "Wer wird Millionär?" um zehn Minuten nach hinten verschiebt. Zunächst wird sich Moderatorin Charlotte Maihoff ab 20:15 Uhr mit der Frage befassen, wie welchen Maßnahmen die Politik auf die aktuelle Entwicklung reagiert. Wie geplant soll "WWM" zudem durch eine zehnminütige Ausgabe von "RTL Direkt" unterbrochen werden.

Das Erste hat indes ebenfalls für 20:15 Uhr ein "ARD extra" angekündigt, präsentiert von Markus Gürne. Darin soll ein "kritischer Blick" auf die nun getroffenen Maßnahmen geworfen werden, kündigt der Sender an. Das ZDF räumt zuvor bereits sein Vorabendprogramm um: Neben einer auf 30 Minuten verlängerten "heute"-Sendung gibt es ab 19:30 Uhr ein 45-minütiges "ZDF spezial" zu sehen, dessen Moderation Antje Pieper übernimmt.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es wieder vermehrt Sondersendungen gegeben. So war das "ARD extra" am Montagabend mit mehr als 14 Prozent Marktanteil insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gefragt. Am Mittwoch legte schließlich RTL mit einem einstündigen "RTL aktuell Spezial" nach, ehe "Stern TV" im Anschluss gleich drei Stunden lang sendete.