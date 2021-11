Sat.1 hat unter dem knackigen Titel "Liebe auf den ersten Kick - Die Lovoo und Jochen Schweizer Extrem-Dating-Show" eine neue Sendung angekündigt, die im Dezember zum ersten Mal zu sehen sein wird. Los geht’s am 8. Dezember - allerdings nicht zur besten Sendezeit, sondern am späten Abend im Anschluss an "Hochzeit auf den ersten Blick". RedSeven Entertainment hat insgesamt drei Ausgaben entwickelt und produziert.

Dass mit RedSeven eine ProSiebenSat.1-Tochter die Sat.1-Show produziert, ist aber nicht die einzige Synergie, die der Konzern in dem Format hebt. Mit Lovoo und Jochen Schweizer sind auch zwei weitere Unternehmenstöchter ein wichtiger Bestandteil von "Liebe auf den ersten Kick". Die Dating-App und der Erlebnisanbieter sind im Umfeld der Sendung nicht nur mit Sonderwerbeformen präsent und sponsern den Titel des Formats, auch inhaltlich spielen sie eine wichtige Rolle.

Es geht um ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten von "Hochzeit auf den ersten Blick", die dort nicht die große Liebe gefunden haben. In "Liebe auf den ersten Kick" lernen sie sich zunächst über Lovoo kennen, dafür müssen sie sich auf der App erst einmal matchen. Wenn das passiert ist, lernen sie sich bei einem realen Date kennen - und das passiert dann während eines Erlebnisses, das auch Jochen Schweizer in seinem Angebot hat. Also etwa beim Bungee Jumping, House Running oder etwas ganz anderem. Ähnlich wie beim ProSieben-Format "Perfect Shot by Mac" wird das Format nicht als Dauerwerbesendung gekennzeichnet, die redaktionelle Hoheit bei "Liebe auf den ersten Kick" liegt bei Sat.1, wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de betont.

Viel mehr als das Kennenlernen über die App und das Date mit der Hilfe von Jochen Schweizer kann man bei Sat.1 aber nicht zeigen - den Sexshop Amorelie hat ProSiebenSat.1 erst vor wenigen Wochen verkauft (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat Sat.1 nun auch für den 7. Dezember ein neues Format angekündigt. Die Reportage-Reihe "110 Notruf Autobahn" ist dann immer dienstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Darin begleitet man die Polizei bei ihrer täglichen Arbeit auf deutschen Autobahnen. Das neue Format ersetzt damit die Reportage-Reihe "Lebensretter hautnah", die bislang noch auf diesem Sendeplatz zu sehen ist.