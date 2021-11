Im Januar wird Horst Lichter seinen 60. Geburtstag feiern - und wenige Tage zuvor macht das ZDF dem "Bares für Rares"-Moderator ein filmisches Geschenk. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird es den Fernsehfilm "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" am Sonntag, den 9. Januar auf dem "Herzkino"-Sendeplatz um 20:15 Uhr zu sehen geben.

In der biografischen Verfilmung nach dem gleichnamigen Bestseller von Horst Lichter spielt Schauspieler Oliver Stokowski den Moderator und Entertainer, der mit der schweren Erkrankung seiner Mutter 2014 seinem Leben eine neue Richtung gibt. Barbara Nüsse ist als Margret Lichter und Chiara Schoras als Ehefrau Nada zu sehen. Regie führte Andreas Menck nach dem Drehbuch von Edda Leesch. Produziert wird "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" von der Bavaria Fiction, als Produzentin fungiert Anna Oeller.

Und darum geht es: Kaum kommt Horst Lichter in seinem Urlaub zur Ruhe, ruft ihn seine Mutter Margret an: Bei ihr wurde Krebs diagnostiziert. Sofort macht sich Horst mit seiner Frau Nada auf den Weg zu ihr. Im Elternhaus werden für Horst Erinnerungen wach – an einen liebevollen Vater und an eine Mutter, die in schwierigen Umständen die Zügel fest in der Hand hielt. Auch wenn das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn kein einfaches ist, versucht Horst, Margret zu unterstützen, Arzttermine zu organisieren und gemeinsam mit Nada und seiner Tante Anni (Johanna Gastdorf) für Abwechslung zu sorgen.

Glückliche Familienerinnerungen führen zu ausgelassenen Momenten, doch Horst wird auch immer wieder mit der kantigen, verschlossenen Art seiner Mutter konfrontiert. Der begegnet er, wie er es in jungen Jahren gelernt hat: Er stellt das Positive einer Situation heraus und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Als klar wird, wie schwer Margret erkrankt ist, beginnt der Entertainer, sein eigenes Leben zu überdenken.