am 19.11.2021 - 14:48 Uhr

Die Corona-Infektionszahlen schießen aktuell wieder steil nach oben. Einer, der sich wie viele andere nun auch infiziert hat, ist Moderator Guido Cantz, das hat er auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Er sei positiv getestet worden und befinde sich in häuslicher Isolation, so Cantz. "Mir geht es gut und ich habe bis jetzt leichte Symptome", schreibt der Moderator.

Wie Cantz außerdem bestätigt, habe er wegen der Infektion eine Sat.1-Produktion im Europapark Rust vorzeitig beenden müssen. Es sei schade, dass das Märchen für ihn zu Ende so, schreibt Cantz. Für Dezember hat Sat.1 zwei Ausgaben von "Die Comedy Märchenstunde" angekündigt, diese werden vor einem Live-Publikum im Europapark aufgezeichnet. Cantz war dort als Gast angekündigt. Inwieweit er dort nun zu sehen sein wird, ist unklar. Cantz betont jedenfalls, dass sein PCR-Test vor der Anreise negativ gewesen sei. Außerdem habe sich das gesamte Team "immer vorbildlich nach dem Hygienekonzept verhalten".

Keine Gefahr ist die Corona-Infektion des Moderators in jedem Fall für die letzte "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe, die Mitte Dezember im Ersten zu sehen sein wird. Cantz verabschiedet sich dann bekanntlich nach rund elf Jahren von dem Show-Klassiker (DWDL.de berichtete). Das Cantz-Finale bei "Verstehen Sie Spaß?" ist allerdings schon im Oktober in den Bavaria-Studios in München aufgezeichnet worden. Als Gäste angekündigt sind Promis wie Francine Jordi, Jörg Pilawa, Isabel Varell, Andy Borg und Arabella Kiesbauer. Ab dem kommenden Jahr wird "Verstehen Sie Spaß?" von Barbara Schöneberger moderiert.

Die Corona-Infektion von Cantz ist jetzt nur einige Tage nach dem Beginn der neuen Karnevalssaison bekannt geworden. Am 11. November präsentierte er im WDR noch die Sessionseröffnung im WDR, die unter 2G-Regeln stattgefunden hatte. Erst am Donnerstag war er im Promi-Special von "Wer wird Millionär?" zu sehen, diese Sendung wurde allerdings ebenfalls aufgezeichnet.