Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vom Wert der Unterhaltung" finden insgesamt drei Panel-Diskussionen statt, in denen Expertinnen und Experten aus der Branche eben darüber reden, was Unterhaltung leisten kann. In der ersten Runde im Oktober stand das Thema Diversity im Mittelpunkt, am Montag ist man der Frage nachgegangen, wie unterhaltende Fernsehformate zur Wissens- und Wertevermittlung beitragen.

Die Moderation des Panels übernahm die Journalistin und Fernsehkritikerin Klaudia Wick, die auch Leiterin Audiovisuelles Erbe Fernsehen der Deutschen Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen ist. Für einen Input zum Thema sorgte der Medienwissenschaftler und Grimme-Preis-Juror Gerd Hallenberger. Teilgenommen haben zudem Katrin Kroemer, Vertreterin des DJV im ZDF Fernsehrat und Mitglied im Programmbeirat Arte Deutschland, Thomas Schreiber, Geschäftsführer ARD Degeto, Produzentin Gabriela Sperl und Moderatorin Sabine Heinrich.

Initiiert wurde die Veranstaltungsreihe, bei der auch DWDL.de als Medienpartner mit dabei ist, von der Produzentenallianz, dem Film- und Medienverband NRW, der Film- und Medienstiftung NRW und dem Grimme-Institut. Nachsehen können Sie die Veranstaltung hier:

