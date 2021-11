Sechs Monate vor dem Ende seiner Amtszeit als ZDF-Intendant kann man sich schon mal fragen: Was mag wohl nach dem Ehrenpreis, dem Directorate Award bei den International Emmys, noch kommen? Die Antwort gab es am Montagabend in New York: Eine Telenovela. Tatsächlich wurde der Preis für die beste Telenovela bei den International Emmys am Montagabend in New York City nach der Würdigung des bald scheidenden ZDF-Intendanten Thomas Bellut vergeben - eine kuriose Prioritätensetzung. Doch der Reihe nach.

Die Corona-Pandemie machte auch den International Emmys im vorigen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Und auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden ist, feierte die Verleihung der Awards am Montagabend ihr Comeback in New York City - in etwas kleinerem Rahmen und in neuer Location. Wurde vor der Pandemie stets im Ballsaal des Midtown Hilton gefeiert, zogen die Festivitäten in diesem Jahr Richtung Downtown: Die Verleihung der International Emmy Awards fand erstmals im neu eröffneten Hotel Casa Cipriani statt, gelegen am Wasser in Lower Manhattan. Eine Art Neuanfang im besten Sinne.

© Tobias Prasse NRW in NYC: Jens Wolf (MMC), Benjamina Mirnik-Voges (Disney), Athlet Edwin Moses, Henning Baum, Petra Müller (Film- und Medienstiftung NRW), Leopold Hoesch (Broadview TV und iEmmys-Botschafter), Michael Souvignier (Zeitsprung), Henning Tewes, Oliver Schablitzki (beide RTL), Nina Klink (Seapoint), Lutz Heineking jr. (eitelsonnenschein).

Nach der MIPCOM im Oktober waren die International Emmy Awards der nächste Treffpunkt der weltweiten Branche, bei dem unter Beachtung aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen wieder zusammen gefeiert werden konnte. Und man spürte auch schon bei den begleitenden Veranstaltungen am Wochenende - beim NRW-Dinner, dem RTL-Brunch, dem WarnerMedia-Cocktail oder dem Empfang des deutschen Konsuls in New York, David Gill, zu Ehren von ZDF-Intendant Thomas Bellut - brereits die Sehnsucht nach persönlichem Austausch.

Ein Zusammentreffen, das in diesen Jahr neben der NRW-Delegation - die seit 13 Jahren schon im Rahmen einer Partnerschaft mit der International Academy of Television Arts & Sciences nach New York reist - auch von Delegationen von RTL und dem ZDF zur Pflege der internationalen Kontakte genutzt wurde. Hier wie dort gelobte man übrigens, mit neuen ambitionierten Projekten demnächst auch wieder deutsche Produktionen unter die Nominierungen zu bekommen.

© Dirk Anschutz Die Fernsehmacherinnen Nanni Erben, Nina Klink und Iris Baumüller

Denn in diesem Jahr bzw. an diesem Montagabend befand sich unter den 23 Ländern stammenden Nominierten keine einzige deutsche Produktion. Ungeachtet dessen ging eine schon lange bekannte Auszeichnung nach Deutschland: ZDF-Intendant Thomas Bellut erhielt besagten Directorate Award und war von iEmmys-Präsident Bruce L. Paisner schon im Vorfeld als "herausragender Journalist und Medienmanager" gewürdigt worden, der über drei Jahrzehnte Fernsehen in Deutschland und darüber hinaus geprägt habe. Den International Emmy erhielt Bellut am Montagabend nun vom früheren Basketball-Superstar Dirk Nowitzki.

© Dirk Anschutz Designierter und scheidender ZDF-Intendant: Norbert Himmler und Thomas Bellut

Und sonst? Mit gleich sieben Nominierungen lag Großbritannien in diesem Jahr bei den International Emmys vorne - und auch bei der Preisverleihung selbst wurden die Briten ihrer Favoritenrolle gerecht. Drei Awards gingen auf die Insel, darunter die Preise für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler. Während Haley Squires für ihre Rolle in "Adult Material" geehrt wurde, bekam der frühere "Doctor Who"-Star David Tennant den International Emmy für die ITV-Miniserie "Des". Der dritte britische iEmmy-Sieger war eine Show - und auch hier hatte ITV Grund zum Jubeln: In der Kategorie "Non-Scripted Entertainment" ging der Preis an die UK-Version des internationalen Show-Hits "The Masked Singer". In dieser Kategorie war übrigens auch die mexikanische Version nominiert.

Die deutsche "Masked Singer"-Variante - immerhin die einzige weltweit, die live ausgestrahlt wird, war dagegen nicht im Emmy-Rennen. Nach Großbritannien belegte übrigens Frankreich den zweiten Platz bei den International Emmys. So wurde die vierte Staffel der Serie "Call my Agent" in der Comedy-Kategorie ausgezeichnet, während sich die Arte-Produktion "Kubrick By Kubrick" im Segments Arts durchsetzte. Den Preis für die beste Miniserie heimste die norwegische Serie "Atlantic Crossing" ein, die hierzulande vor einem Jahr bei MagentaTV zu sehen war.

Die Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick

Arts Programming

Emicida – Amarelo: E Tudo Para Ontem [Emicida – Amarelo: It’s All For Yesterday] (Netflix/Brasilien)

Kubrick By Kubrick (Temps Noir / Telemark / ARTE / Frankreich)

Nakamura-ya family 2020 Mattemashita! Kankuro Shichinosuke Shiren to Kassai no Makuake SP[Kabuki Actors’ Anguish – Is Entertainment Nonessential?] (Fuji Television Network, Inc. / Kyodo Television, Ltd. / Japan)

Romeo and Juliet: Beyond Words (Footwork Films Ltd / Großbritannien)

Best Performance by an Actor

Roy Nik in "Normali" (Dori Media / HOT / Israel)

Nawazuddin Siddique in "Serious Men" (Bombay Fables / Cineraas Entertainment / Netflix / Indien)

Christian Tappán in "El Robo del Siglo" (The Great Heist) (Dynamo Producciones / Netflix / Kolumbien)

David Tennant in "Des" (New Pictures / ITV / Großbritannien)

Best Performance by an Actress

Valeria Betucelli in "El Cuaderno de Tomy" (Pampa Films / Netflix /Argentinien)

Ane Garabain in "Patria" (HBO Europe / Alea Media / Spanien)

Menna Shalaby in "Every Week Has a Friday" (Shahid / Meem / Film Factory / Ägypten)

Haley Squires in "Adult Material" (Fifty Fathoms / Großbritannien)

Comedy

Call My Agent – Season 4 (Mon Voisin Productions / Mother Productions / France télévision / Netflix / Frankreich)

Motherland: Christmas Special (Merman Television / Twofour / Lionsgate / Großbritannien)

Promesas de Campaña [Campaign Promises] (Foxtelecolombia / Claro Video / Kolumbien)

Vir Das: For India (Weirdass Comedy / Netflix / Indien)

Documentary

Cercados [Sieged] (Original Globoplay / Globo Jornalism / Brasilien)

Hope Frozen: A Quest To Live Twice (2050 Productions / Netflix / Thailand)

They Call Me Babu (Pieter van Huystee Film / Niederlande)

Toxic Beauty (White Pine Pictures / Kanada)

Drama Series

Aarya (Ram Madhvani Films / Endemol Shine Group / Indien)

El Presidente (Gaumont / Amazon Studios / Chile)

Tehran (Donna and Shula Productions / Paper Plane Productions /Israel)

There She Goes – Season 2 (Merman Television / Großbritannien)

Non-English Language U.S. Primetime Program

21st Annual Latin Grammy Awards® (The Latin Recording Academy / Univision)

A Tiny Audience (A Tiny Audience, LLC)

Covid 19 Adaptarnos O Morir (WAPA)

Premio Lo Nuestro 2020 (Univision Network)

Non-Scripted Entertainment

Da’s Liefde! [That’s Love!] (Shelter / Belgien)

I-Land (CJ ENM / Studio Take One / Big Hit Entertainment / Südkorea)

¿Quién es la Máscara? [The Masked Singer] – Season 2 (Televisa / EndemolShine Boomdog / Mexiko)

The Masked Singer (Bandicoot Scotland / ITV / Großbritannien)

Short-Form Series

Beirut 6:07 (Shahid / Imagic / Libanon)

Diário de Um Confinado (Original Globoplay / Brasilien)

Gente Hablando [People Talking] – Season 2 (Set Màgic Audiovisual / Atresmedia / Spanien)

INSiDE (Luminous Beast / Neuseeland)

Telenovela

Amor de Mãe [A Mother’s Love] (Original Globoplay / Brasilien)

Quer o Destino [Destiny] (Plural Entertainment / Portugal)

The Song Of Glory (Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd / Croton Cultural Media Co., Ltd / Croton Entertainment Co. Ltd / Oasis Studio / China)

Wo De Nv Xia Luo Ming Yi [A Quest To Heal] (Mediacorp TV Singapore Pte Ltd / Singapur)

TV Movie / Mini-Series