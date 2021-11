Im Programm von ZDFneo sorgt die britische Krimireihe "Inspector Barnaby", die im Original den Titel "Midsomar Murders" heißt, mit Wiederholungen jeden Montagabend für starke Reichweiten von bis zu zwei Millionen Zusehenden und Marktanteile im recht hohen einstelligen Bereich. Erstausgestrahlt wird die Sendung jeweils am späteren Sonntagabend im ZDF, wo sie ebenfalls stark unterwegs ist. Im Januar 2021 sicherten sich die drei damals gezeigten neuen Folgen deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse, in der Spitze schauten mehr als 18 Prozent des Publikums ab drei Jahren zu. Jetzt hat das Zweite Deutsche Fernsehen Nachschub angekündigt. Ab dem 2. Januar laufen sonntags ab 22:15 Uhr insgesamt vier neue Folgen der Sendung.

Neil Dudgeon ist darin erneut als John Barnaby zu sehen, zudem standen unter anderem Nick Hendrix und Fiona Dolman vor der Kamera. In der Auftaktfolge der neuen Staffel geht es um ein mordendes Wolfsmonster, das eigentlich ein Werbegag eines Internetcafés ist, nun aber offenbar tatsächlich zum Leben erwacht ist.

John Barnaby ist nicht der einzige erfahrene Ermittler, der im Januar ins ZDF-Programm zurückkehrt. Der Sender hat nun auch einen Sendeplatz für die neue Staffel des Freitags-Krimis "Der Staatsanwalt" gefunden. Rainer Hunold, der von 1988 bis 1997 schon in "Ein Fall für Zwei" mitmischte, spielt in "Der Staatsanwalt" seit nunmehr eineinhalb Jahrzehnten die Figur Bernd Reuther. Die neue Staffel startet am Freitag, 7. Januar 2022 zur besten Sendezeit mit einem 90-Minüter. Dieses Special ist zugleich der Auftakt einer siebenteiligen Staffel. Worum geht es in der XL-Folge?

Der brutale Überfall auf eine unscheinbare Software-Firma konfrontiert Oberstaatsanwalt Bernd Reuther mit einem gefährlichen Fall im Bereich der Organisierten Kriminalität. Bei dem Überfall wurde Jens Schubeck, einer der Geschäftsführer der Firma, ermordet. Für Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer stellt sich die Frage, warum Schubecks Geschäftspartner Dominik Winder den Vorfall überlebt hat. Zur Aufklärung des Falls sei nicht nur Reuthers messerscharfe Kombinationsgabe gefragt, sondern auch ein entscheidender Hinweis von Rechtsmedizinerin Dr. Judith Engel, beschreibt das ZDF.

Am selben Abend läuft auch ein "SOKO Leipzig"-90-Minüter (ab 21:45 Uhr). Die Serie ist schon aktuell am Freitagabend zu sehen, pausiert dann allerdings nach der am 10. Dezember gezeigten Ausgabe. Mit der Folge vom 7. Januar startet eine weitere Staffel der Produktion.