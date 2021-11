"Fröhliche Weihnachten" heißt es bei RTL am Abend vor dem Heiligen Abend – mit einem Weihnachtsspecial der Familienshow "Lego Masters". Der Kölner Sender will dieses am Donnerstag, 23. Dezember um 20:15 Uhr zeigen. Einige der besten Teams aus den vergangenen zwei Staffeln treten im Special Bau-Challenges an, dem Sieger winken 10.000 Euro und der Weihnachtspokal der Sendung. Daniel Hartwich moderiert die zweistündige Produktion.

Ebenfalls für den 23. Dezember, ab 22:35 Uhr, plant RTL mit einem weiteren "stern TV Spezial". Das Magazin geht somit an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei RTL auf Sendung. Wie üblich ist es auch mittwochs in der Woche zu sehen. Am Abend vor der Bescherung soll es innerhalb der Sendung eine große Weihnachtsauktion geben. Moderator Steffen Hallaschka will in den rundeineinhalb Stunden der Sendung "Last-Minute-Geschenke" versteigern. Ob es sich dabei um ein echtes Schnäppchen oder schlicht um Schund handele, erfährt der oder die Bietende erst, nachdem der Hammer gefallen ist.

Weihnachtlich geht es bei RTL übrigens schon an den Tagen zuvor zu. Am Montag, 20. Dezember 2021, moderiert Günther Jauch ein Weihnachtsspecial seiner Rateshow "Wer wird Millionär?". Am Dienstag, 21. Dezember, zeigt RTL zur besten Sendezeit und bis 23:15 Uhr "Die lustigsten Homevideos der Welt". Die Clipshow wird um 22:15 Uhr von einem 20-minütigen "RTL Direkt" unterbrochen.

Eine Planänderung der sinnvollen Natur gab es unterdessen beim Spartensender RTLUp. Beginnend am 13. Dezember nimmt der Kanal die schon vor einiger Zeit produzierte Dramaserie "Verbotene Liebe – Next Generation" ins Programm. Die Produktion von UFA Serial Drama steht schon seit Monaten bei RTL+ (früher TVNow) zum Abruf bereit. RTLUp hat aber nochmal an der Sendezeit der linearen Ausstrahlung geschraubt. Wie DWDL.de schon vorige Woche anmerkte, hätte sich "Verbotene Liebe – Next Generation" mit der zunächst geplanten Startzeit um 17:45 Uhr unnötig mit "Unter uns" bei RTL überschnitten. Jetzt sollen die Folgen der Glamour-Soap von Montag bis Freitag um 18:10 Uhr beginnen. Um 19 Uhr folgen dann Wiederholungen von "Staatsanwalt Posch ermittelt".