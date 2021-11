am 24.11.2021 - 15:51 Uhr

Neuer Serien-Stoff zum Start ins neue Jahr: Neben neuen Folgen von "Hubert ohne Staller" und dem Auftakt zur neuen Krimiserie "WaPo Duisburg" wird es im Ersten auch eine neue Staffel von "Morden im Norden" zu sehen geben. Wie jetzt bekannt wurde, laufen 16 neue Folgen der ndF-Produktion ab dem 10. Januar jeweils montags um 18:50 Uhr im Ersten. Die jüngste Staffel war mit durchschnittlich mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bislang erfolgreichste.

In den Hauptrollen sind erneut Ingo Naujoks und Sven Martinek zu sehen. Unterstützt wird das Duo von den Kommissarinnen Tomke Jenssen (Anjorka Strechel) und Ida Müller-Dogan (Amelie Plaas-Link), der Neuen im Team, sowie vom Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek). Julia E. Lenska, die die Kommissarin Nina Weiss spielt, geht in den Mutterschutz, wird in der bereits beschlossenen neunten Staffel aber wieder mit dabei sein.

"Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producer ist Anna Neudert. Regie führen Holger Schmidt, Christoph Eichhorn, Michi Riebl und Bettina Braun.